La cláusula que podría sacar a Mbappé del PSG antes de acabar su contrato... y la respuesta de Ancelotti ante una posible llegada

La renovación de Kylian Mbappé por el PSG o el posible fichaje del jugador por el Real Madrid es una historia sin final. Aunque el francés haya firmado con el club parisino hasta el 30 de junio de 2025, el delantero podría finalizar su relación con su equipo antes de lo previsto.

El diario francés L'Equipe ha revelado detalles de su contrato actual, firmado por dos temporadas, con otra más opcional (2025), que el jugador se reserva para ejecutar de forma completamente unilateral.

Este detalle contractual podría permitir una salida del jugador antes de tiempo y terminar recalando en el Real Madrid o en otro club. De no renovar con el club parisino, Mbappé quedaría libre en 2024 y podría irse a cualquier club gratis.

Sus números esta temporada siguen describiendo al mejor Mbappé, tanto en la Ligue 1 (el PSG es líder) como en la Liga de Campeones, en los que ha contribuido con 9 goles en ambos torneos (siete en Liga y dos en Champions ante la Juve).

Su influencia en Francia es tan importante que hasta el presidente Emmanuel Macron pidió al propio Mbappé que permaneciera en el PSG: "Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Eres muy importante para el país", reveló New York Times.

Cuestionado una de tantas veces por los periodistas y la posibilidad de terminar fichando finalmente por el Real Madrid, el jugador se muestra cercano y no cierra la puerta: "Nunca se sabe", relató el día de su renovación.

Mbappé dio una rueda de prensa el 23 de mayo junto al presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi tras su renovación por el club parisino, donde explicó que la importancia del proyecto deportivo pesó más que la oferta económica en sí y que cualquier otro asunto como los derechos de imagen.

Ya en ese momento habló sobre su posible fichaje en un futuro por el Real Madrid: "Algo que he aprendido del fútbol es en no pensar mucho más lejos. Nunca se sabe. Hace un año no creía que iba a estar aquí, haber firmado un nuevo contrato. He tomado una decisión personal que creo que es la mejor para mí. No miro mucho más allá. Me concentro en este nuevo contrato".

Ancelotti: ""

La información no ha tardado en llegar a Valdebebas y Carlo Ancelotti ha mostrado su cansancio ante las preguntas de los periodistas, que acercarían al delantero francés al equipo blanco.

"Bajo los brazos, bajo los brazos ante esta pregunta. Lo digo de verdad. Estamos ilusionados con nuestra delantera, con los jóvenes... Es verdad que Karim nos ilusiona mucho y que cuando un joven sale ilusiona mucho más que otro al que estás acostumbrado. Estamos muy ilusionados con lo que están haciendo Vinicius y Rodrygo. No pensamos en otros jugadores", ha respondido ante los medios en la rueda de prensa previa al duelo de Champions ante el Leizpig.