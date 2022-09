El 'general Gattuso', muy crítico, pide más garra a los suyos tras la derrota ante el Rayo

El técnico del Valencia, Gennaro Gattuso, no terminó nada satisfecho con su equipo en la visita al estadio del Rayo Vallecano este fin de semana, y es que, aunque asumió la culpa del planteamiento, no perdona la mentalidad de su elenco, a la que achacó la falta de una cualidad clave para el italiano: la intensidad.

El técnico italiano es un apasionado de los retos difíciles, y él mismo reconoció en su llegada a Mestalla la magnitud de la empresa que suponía ponerse a los mandos del conjunto che, que ha sufrido mucho en el campo y en los despachos en los últimos años.

Por ello, ante un arranque algo irregular, especialmente complicado cuando el equipo asume el rol de visitante, el exfutbolista no duda en dar el primer paso adelante cuando el valencianismo pide responsables, como hizo este fin de semana tras la derrota en Vallecas: "Cuando uno ve este partido, la responsabilidad de lo ocurrido es del entrenador. Hemos perdido 2-1, pero hemos podido perder por más goles, ya que han disparado de todos lados. No he visto nada de nada y el primer responsable soy yo".

Para el líder del vestuario, todo lo preparado durante la semana salió "muy mal", y aunque acepta que mucho de su sesuda preparación falló, lanzó un dardo a la plantilla, el compromiso de sus hombres sobre el verde. "La diferencia ha sido la mentalidad. Ellos han ganado todos los duelos ofensivos y defensivos, estaban en movimiento y siempre están con muchas ganas. El Rayo ha dominado todas las posiciones del campo. La clave puede ser la intensidad y hoy hemos tenido mucha dificultad para jugar. No hemos jugado bien", señaló en la rueda de prensa.

Y es que si una cualidad ha extrapolado de su experiencia vestido de corto a su nuevo cometido desde la banda es el compromiso, la actitud es innegociable para el 'general Gattuso'.

En ello reincidió tras el fin de los noventa minutos: "Hemos intentado dibujar algunas ocasiones en los veinte o veinticinco minutos del final pero si de noventa y cinco minutos uno juega diez no vale", así que se espera un refuerzo en esta faceta que mejore los resultados y la imagen de un conjunto que en las primeras cinco jornadas tan solo ha conseguido sumar dos victorias (6 puntos).

A la espera de un refuerzo 'de lujo' para el ataque

Al margen del análisis del encuentro en el que se impuso el conjunto madrileño por dos goles a uno, el entrenador italiano ya mira al futuro a corto plazo, pues el calendario le ha deparado al Valencia una sucesión de partidos ante rivales asequibles contra los que dar un golpe en la clasificación, coincidiendo además con la más que posible incorporación al once titular de Edinson Cavani.

El delantero uruguayo de 35 años completó este domingo su primer entrenamiento grupal con el Valencia, lo que activa las esperanzas de que el jugador complete su preparación en el periodo previsto y debute la próxima semana en la visita del Celta de Vigo a Mestalla.

Durante la sesión dominical de recuperación, el atacante se ejercitó con los jugadores que fueron suplentes en la derrota de este sábado tras haber completado dos semanas al margen del equipo, la primera en el gimnasio y la segunda ya sobre el césped.

Con la posibilidad de contar con 'el matador' –apodo del internacional uruguayo – y la intención de imprimir más garra a sus hombres, Gattuso piensa ya en un plan para anular al conjunto vigués, que se encuentra una plaza por encima del cuadro che con 7 puntos en su casillero.