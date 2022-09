La Liga F emplaza a las árbitras a una reunión este lunes "sin intermediarios"

La Liga F ha emplazado este domingo a las árbitras de la categoría a una reunión "sin intermediario" este lunes, 12 de septiembre, a las 17.00 horas, en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), para abordar el tema de las remuneraciones y que esto no se vea "influenciado o condicionado por otros intereses", para después, una vez se alcance un acuerdo, comenzar el diálogo con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), según un comunicado.

"El deporte femenino español ha vivido uno de los episodios más tristes de su historia. El histórico comienzo de la Liga F, la primera competición profesional femenina de la historia del deporte español, se vio dinamitado por el siniestro interés de dirigentes que llevan tiempo pretendiendo impedir a toda costa la profesionalización del fútbol femenino, con la connivencia de aquellos que debían haberlo impedido", criticó la Liga F en un comunicado.

No obstante, la competición destacó la "lección de unión" que dio el fútbol femenino ante esta situación. "Clubes, futbolistas y aficionados demostraron su unión y firme rechazo a este boicot, exigiendo respeto por el fútbol profesional femenino y por todos aquellos que han luchado a lo largo de la historia por conseguirlo", profundizó.

"Negociar libres sobre algo que les compete solo a ellas"

Los partidos de la primera jornada de la Liga F, la Primera División del fútbol femenino que estrena su condición de profesional, fueron aplazados este fin de semana por la incomparecencia de las árbitras designadas como protesta por su situación laboral y económica.

Este jueves, a menos de dos días del inicio de la temporada, las colegiadas y árbitras asistentes mostraron su rechazo "unánime" a pitar los partidos de la Liga F en protesta por "las condiciones actuales de indefinición" de su situación "laboral y económica".

Ante esta situación, la Liga Profesional entiende que "la única forma de solucionar este conflicto pasa por que las conversaciones sean directamente entre las partes afectadas", para evitar que "lo verdaderamente importante", es decir, la remuneración de las árbitras, "se vea influenciada o condicionada por otros intereses".

"Para ello es necesaria la interlocución directa con las árbitras, sin intermediarios, y que estas puedan escuchar y negociar libres sobre algo que les compete solo a ellas. Esto es lo que siempre ha pedido y defendido esta Liga Profesional, pero hasta el momento no ha sido posible, pues quienes han asistido a las reuniones han sido únicamente representantes de la RFEF", apuntó directamente al organismo dirigido por Luis Rubiales.

Honorarios, dietas, desplazamientos... sobre la mesa

Así, la Liga F y las árbitras se reunirán este lunes, 12 de septiembre, a las 17:00 horas, en la sede del CSD, para tratar "directa y únicamente con ellas", las cuestiones relacionadas con sus honorarios, dietas y condiciones de desplazamientos.

"Una vez alcanzado un acuerdo a este respecto, el resto de cuestiones accesorias, tales como los gastos de gestión de la RFEF, organización y gestión de la logística de desplazamientos o proyectos de formación y desarrollo, entre otros, serán tratados de forma separada y corresponde hacerse directamente entre Liga F y la RFEF", añadió.

Desde la Liga F, se mostraron "convencidos de que la RFEF, que no es un sindicato, no tendrá inconveniente alguno" en que esta reunión se produzca, así como esperan que no impidan a las colegiadas reunirse directamente con la competición. "De lo contrario, será difícil no pensar que desde la RFEF lo que se pretende es ocultar algo y hacer prevalecer los intereses propios", aseveró.

"Estamos seguros de que, libres de ataduras e intereses ajenos será mucho más sencillo llegar a un acuerdo rápido sobre lo urgente y principal. Entendemos que la importancia del tema merece, al menos, que se intente", concluyó el comunicado.