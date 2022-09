Brown, el "chico americano" que mantuvo con vida a España: "Estaba preocupado por cómo me iban a aceptar"

España logró superar los octavos de final ante Lituania con mucho sufrimiento, una remontada clave en el último cuarto y una gran actuación en la prórroga. Fue clave el papel del base estadounidense nacionalizado Lorenzo Brown, que lideró al equipo en la segunda parte y, sobre todo, en la prórroga para culminar el choque con 28 de valoración, 28 puntos, 8 asistencias y 3 rebotes.

Halagado y satisfechos, el base de la selección reconoció en rueda de prensa su preocupación por cómo le iban a aceptar en el combinado nacional tras su nacionalización, pero se siente agradecido por cómo le han tratado todos: "como uno de ellos; es genial la hermandad que hay en La Familia".

"Yo estaba preocupado por cómo me iban a aceptar, pero ellos me quieren y yo a ellos, así que es genial. A pesar de que no llevo aquí mucho tiempo, siento que estos jugadores se conocen desde hace mucho tiempo, me han aceptado como uno de ellos y es genial esta hermandad que hay en La Familia, es realmente una familia", declaró Brown en rueda de prensa tras el triunfo de España contra Lituania en el Eurobasket.

Brown, que solo es "un chico americano" reconoce que está "aprendiendo cada día" de sus compañeros. "Ellos hablan en español, y yo estoy aprendiendo, aprendo cada día y es genial todo lo que estoy aprendiendo y cómo me han tratado hasta ahora. El año pasado, cuando estuve en Kazan, fue seguramente el año con un equipo más unido, y aquí me siento igual", explicó.

El jugador fue totalmente decisivo para superar a Lituania, anotando 28 puntos y repartiendo ocho asistencias en su mejor partido como jugador de España. "Hemos necesitado mucho coraje, jugar nuestro partido, luchar en los dos lados, el entrenador nos ha apretado, hemos dado un paso adelante en defensa", destacó Lorenzo Brown.

"Alberto (Díaz) ha hecho grandes cosas en defensa, ha habido grandes lanzamientos de Rudy (Fernández), todo el mundo hizo su partido y solo puedo dar las gracias por estar en un gran equipo como este, es una bendición y solo puedo mirar hacia el próximo partido", valoró el base.

Confianza de todo el equipo

Brown dispuso de un lanzamiento para ganar a Lituania en los partidos de preparación que falló, circunstancia que ya ha dejado atrás. "Volviendo a ese tiro, nosotros lanzamos tiros así todos los días y ese día lo fallé, pero estábamos deseando tener otra oportunidad y no la íbamos a dejar pasar sin luchar", afirmó.

"Es impresionante la confianza que estos jugadores tienen en mí y estoy muy agradecido de que en los tiros que fallo me dicen que siga intentándolo y es genial que haya gente que te apoya, y para mí, siendo el nuevo, ya siento que soy como un hermano para ellos. Estoy agradecido al equipo y (Sergio Scariolo) por estar junto a mí", señaló.

Para Lorenzo Brown, "siempre es un sentimiento especial tener a gente ahí que te apoya", y se siente "muy agradecido" tanto de los que le apoyan en Estados Unidos como los que lo hacen desde Tel Aviv, donde jugará el año que viene para Maccabi. "No puedo esperar por llegar allí, hablo con ellos todos los días, me desean lo mejor mientras estoy aquí y sé que me apoyan", concluyó.