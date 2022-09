Guerra Barça-Atlético: el club azulgrana prepara una demanda por el 'caso Griezmann'

El FC Barcelona está preparando una denuncia contra el Atlético de Madrid por el 'caso Griezmann', según adelanta la Cadena Ser, con el objetivo de que el club rojiblanco le pague al final de la temporada los 40 millones de euros por el jugador galo.

Los servicios jurídicos de la entidad azulgrana consideran que la condición necesaria para el pago ya se cumplió al jugar Griezmann más de 45 minutos en el 81% de los partidos en los que estaba disponible.

El jugador galo regresó al conjunto colchonero en el verano de 2021, dos años después de que el Barcelona pagara su cláusula de rescisión, cifrada en 120 millones. Pero su alta ficha y la difícil situación económica del club hizo que el Barça le buscara una salida y le acabara cediendo al Atlético de Madrid.

Se trataba de una cesión por dos temporadas en la que al final de la última de ellas había una compra obligatoria para el Atlético de Madrid, que debía pagar en el verano de 2023 una cantidad ya fijada: 40 millones de euros. Sin embargo, había una condición para que esa compra fuera obligatoria: que Griezmann jugara al menos 45 minutos en el 50% de los partidos en los que estuviera disponible (sin mediar sanción o lesión).

Durante la pasada temporada, Griezmann cubrió sobradamente dicha condición, cumpliéndola en el 81% de sus partidos (30 de 37). Sin embargo, en esta, no lo ha hecho en ninguno de los cinco partidos oficiales. No es una casualidad: el Atlético no quiere pagar los 40 millones por el francés, algo reconocido implícitamente por Simeone con su "soy un hombre de club".

En el Barcelona consideran que la legalidad está de su lado gracias a ese 81% de partidos que el galo jugó la pasada campaña. El Atlético juega sus cartas y ahora el club blaugrana lo hará con las suyas.