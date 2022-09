Fernando Alonso habló sobre pasado, presente y, especialmente, futuro, en un chat por redes sociales con uno de sus patrocinadores, Finetwork.

Al asturiano le preguntaron, como era obvio, sobre su fichaje por Aston Martin y La Misión, ese nuevo lema del proyecto que llega: "No empecemos otra vez. El año pasado ya hubo bastante lío con El Plan. Ya vi lo de La Misión. Es algo que se crea en redes. Si se dice La Misión, bien está. Lo que estaría bien es salir en una peli de James Bond, ahora que estaré en Aston Martin. Me haría ilusión. Habrá que creer en La Misión y en Aston Martin. En F1, al empezar el año estás en una posición y sueles acabar en la misma. No es como el tenis o el fútbol. Hay pocos momentos para las sorpresas en la F1. Puede ser frustrante para el fan".

Es que es histórico, sin más. pic.twitter.com/MKQSqkKRdU — Magic Alonso (@alomgc14) September 7, 2022

Alonso siguió hablando sobre su nueva escudería: "Sí, tengo confianza en que vayamos a hacer un buen papel. Tienen todos los recursos necesarios y el talento, han fichado ingenieros números uno. Este año empezaron mal, pero muchas veces empezar mal te da esa chispa para querer cambiar. Vamos a intentar darle la vuelta a la situación. El objetivo es tener una herramienta que nos permita luchar por ganar. Por eso el cambio a Aston Martin. Tengo esperanza para eso".

El bicampeón mundial también habló sobre sus mejores amigos en el Mundial "Carlos Sainz y Max Verstappen", consideró como su "familia" a los miembros de Alpine, y analizó esta segunda etapa en la Fórmula 1: "Estoy contento de cómo ha salido, siempre hay riesgos. Tenía un ejemplo con Kimi y Schumacher cuando volvieron. Yo también me costó las cinco primeras carreras del año pasado, me costó adaptarme, soy muy exigente y me gustaría volver atrás y cambiarlo. Este año estoy bien, a tope, en cada valoración estamos entre el tercero y cuarto mejor valorado. Es lo que tenía en la primera etapa".

Por último, Alonso no tuvo problemas en hablar sobre su peor carrera en el circo de la Fórmula 1: "Puede ser Fuji 2007. No estaba centrado en esa carrera, estaba estresado, llovió, no supe interpretar la pista. Necesitaba puntos. Estaba demasiado ofuscado en ganar".