Javier Tebas explica su vídeo viral con Juanma Castaño y niega que haya censura en LaLiga: "Las declaraciones están sesgadas"

Javier Tebas quiso salir al paso de un vídeo que se hizo viral durante este lunes en el que el presidente de LaLiga le aseguraba a Juanma Castaño, en una entrevista en enero de 2019, que los entrevistadores a pie de campo de los partidos de la competición no tenían libertad para hacer las preguntas que desearan.

"Yo no digo las preguntas, tú sabrás lo que no debes preguntar", le aseguró Tebas al periodista en el programa El Partidazo de las 12. "Como preguntes algo que no está dentro del manual, no volverás a salir", continuó el máximo dirigente de la patronal.

"Si el canal está controlado por LaLiga, lo que no vas a hacer con un micrófono de LaLiga es decir una cosa que no queremos que sea apropiada", le dijo Tebas al periodista.

El presidente de LaLiga, viendo la viralidad que había tenido el vídeo en las redes sociales, quiso dar su versión y colgó el vídeo completo. "Circula en las redes unas declaraciones mías del 15-1- 2019 en El Partidazo de Cope, las mismas están sesgadas, no reflejan el sentido de mi intervención. Los jugadores paran al final del partido y hablan sobre el partido, los otros temas son para rueda de prensa si el jugador desea.

Tebas colgó un vídeo más completo de dos minutos de duración en el que daba una explicación más prolongada. "Eso lo ponemos cuando eso sale a concurso y establecemos una línea editorial y se sabe lo que se tiene que preguntar. Se tiene que preguntar sobre el partido, porque el jugador se para a responder sobre el partido. Cuando hace una rueda de prensa pública, el jugador sabe que está sometido a cualquier tipo de pregunta.

Circula en las redes una declaraciones mías del 15-1- 2019 en el @partidazocope, las mismas están sesgadas, no reflejan el sentido de mi intervención.Los jugadores paran al final del partido y hablan sobre el partido, los otros temas son para rueda de prensa si el jugador desea👇 pic.twitter.com/vt2G2emDd6 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) September 5, 2022

"No controlamos la información", finaliza Tebas. "Luego os quejáis de que los jugadores no os dan entrevistas. Cómo os van a dar entrevistas. Si hacemos entrevistas para que sean de temas deportivos y les preguntáis por otras cosas. Al final los jugadores se cansan".