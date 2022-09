Novak Djokovic se 'baja del barco' de la selección Serbia en la Copa Davis de Valencia por motivos personales

Novak Djokovic, el actual número seis del circuito profesional, no formará parte del equipo nacional serbio durante la fase de grupos de la Copa Davis que se disputa en Valencia (13-18 de septiembre), por motivos personales, según anunció hoy el capitán del equipo serbio, Viktor Troicki. El ganador de 21 Gran Slams será el gran ausente de una cita en la que la selección balcánica ha quedado encuadrada en el mismo grupo (el B) que España y Canadá y Corea del Sur.

El exnúmero uno del mundo no pisará la pista en Valencia, alargando así el parón en el que se encuentra desde el inicio de la gira americana, la cual no ha podido disputar por los requisitos que prohíben la entrada en Estados Unidos y Canadá a las personas no vacunadas contra el Covid.

"Nole no jugará por razones personales. Un sinfín de veces ha estado con la selección, pero esta vez no está en condición de hacerlo", declaró el extenista y actual seleccionador del equipo nacional, Viktor Troicki al diario deportivo serbio Sportski zurnal, sin dar más detalles sobre la ausencia del tenista.

Se sumará a la selección si nos clasificamos para la final

El tenista, un 'cromo' que sí había sido anunciado por su federación como parte de la convocatoria para esta cita, no volverá a las pistas hasta la disputa de la Laver Cup (23-25 de septiembre), aunque sí podría regresar a la selección dentro de dos meses. "Es cosa personal, suya, simplemente esta vez no puede jugar, pero se sumará a la selección si nos clasificamos para la final en Málaga en noviembre", dijo Troicki.

Sin su mejor baza, Serbia jugará del 13 al 18 de este mes la fase grupos de la Copa Davis en Valencia, una ronda en la que se verá las caras con España, Canadá y Corea del Sur. Los dos primeros del grupo se clasificarán para las finales del torneo que tendrá lugar en Málaga del 22 al 27 de noviembre.

Confirmada su ausencia, en el equipo serbio estarán Miomir Kecmanovic (36), Filip Krajinovic (44), Laslo Djere (64), Dusan Lajovic (88) y Nikola Cacic, el mejor jugador serbio en dobles.