Muguruza pasa a la tercera ronda del US Open tras vencer a Fruhvirtova y se medirá a Kvitova: "Será un buen reto para mí"  

La española Garbiñe Muguruza se impuso este jueves por 6-0 y 6-4 a la joven checa Linda Fruhvirtova, de 17 años, y avanzó a la tercera ronda del US Open, en la que se medirá con la checa Petra Kvitova.

En el décimo aniversario de su primera participación en Nueva York, Muguruza disputó un primer set que rozó la perfección, al ganarlo 6-0 en menos de veinte minutos y perdiendo tan solo cinco puntos.

La española, número diez del ránking de la WTA y ex número uno, lució un tenis de altísimo nivel ante una rival que se estrenaba este año en el cuadro principal de un Grand Slam.

"Hacía tiempo que no conseguía ganar dos partidos consecutivos y me tocaba una rival muy joven, que puede ser complicado, al no conocerla mucho y al ser ella una estrella del futuro", afirmó en la rueda de prensa posterior al partido.

"Pero jugué muy bien, con mucha concentración. En el segundo parcial ella aumentó el nivel, golpeó bien, pero logré ser fuerte y conseguí cerrar el partido, porque el encuentro estaba bastante igualado en ese momento", agregó.

Va recuperando sensaciones Muguruza después de un año en el que no ha conseguido ser competitiva y en el que su mejor resultado fue un cuarto de final en Doha.

"Obviamente no doy por sentado ningún triunfo, en particular este año. Ha sido un año en el que no he ganado mucho, así que estoy muy feliz por conseguir esta victoria", reconocía la española tras imponerse a la danesa Clara Tauson en la primera ronda.

Si el primer set fue cómodo, el segundo se le puso rápidamente cuesta arriba a Muguruza, con Fruhvirtova que reaccionó y se escapó 4-1 en pocos minutos.

La checa estuvo además 40-0 arriba con Muguruza al saque, pero no logró aprovechar su oportunidad para dar un golpe al encuentro y su rival le pasó factura.

Encadenó cinco juegos consecutivos y selló su pase de ronda con un importante 6-4.

Acabó su partido con 25 golpes ganadores y solo permitió seis a Fruhvirtova, celebrando una de las mejores actuaciones de su temporada.

Muguruza afirma que Kvitova "será un buen reto para mí"

Le espera ahora una cita de alta exigencia con Kvitova, quien avanzó sin jugar tras la retirada de la ucraniana Anhelina Kalinina.

Será un choque entre dos ganadoras de Grand Slams. Muguruza luce en su palmarés el Roland Garros de 2016 y Wimbledon de 2017, mientras que Kvitova fue dos veces campeona de Wimbledon, en 2011 y en 2014.

Kvitova ganó cinco de los seis precedentes enfrentamientos, uno de ellos precisamente en el US Open (2017). El encuentro se disputará este sábado.

"Las dos venimos jugando un buen tenis. Ella acaba de jugar una final la semana pasada y será un desafío. Me ha ganado en las últimas veces que nos medimos, y también aquí hace cuatro años. Será un buen reto para mí", afirmó