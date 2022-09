Diecisiete veces se han enfrentado en una pista de tenis Rafa Nadal y Fabio Fognini: en trece ocasiones la victoria fue española y solo en cuatro logró terminar victorioso el transalpino. Esta noche llega una nueva ocasión para medir sus actuales momentos de forma, en la segunda ronda del US Open.

Sin embargo, y pese a la abrumante superioridad de Nadal, el partido ante Fognini no será uno más. Y es que con el paso de los años, la rivalidad entre ambos jugadores ha estado protagonizada por varias polémicas bastantes sonadas.

La última tuvo lugar durante el pasado mes de Wimbledon, cuando el tenista manacorí no pudo disputar las semifinales ante Kyrgios por su lesión de abdominal. Fognini, que no suele morderse la lengua, dio su opinión al respecto a través de las redes sociales. "Chicos, no creáis todo lo que leáis", dijo un día antes de que Rafa anunciara su retirada, poniendo en duda esa lesión.

Pero quizás el choque más sonado tuvo lugar en 2015, durante el Masters 1000 de Hamburgo: Fognini se quejó por la actuación del tío y entrenador de Rafa, Toni Nadal, y el tenista mallorquín entró en la discusión, lo que provocó la explosión del transalpino con aquella famosa frase: "No me rompas los huevos, siempre haces lo mismo. Se lo dije al juez de silla y no ha hecho nada. No me hables". Fognini mostraba así su malestar por la tardanza de Rafa en sacar, una circunstancia que este mismo miércoles le había recordado un periodista, provocando el enfado del español.

"¿Qué quieres? ¡No me rompas los huevos!". Fognini a Nadal. pic.twitter.com/6xg6yQrmRP — Nacho Mühlenberg (@NachoMuhlenberg) August 2, 2015

Ese 2015 estuvo salpicado por más piques entre uno y otro jugador, en los que normalmente, por no decir siempre, era Fognini el que levantaba la voz para provocar a Rafa, que nunca ha querido entrar en esta discusión. Eso sí, tampoco ello ha sido óbice para que el italiano siempre haya valorado la trayectoria y calidad de su rival. Veremos que sucede esta noche.