Garbiñe Muguruza debuta este martes en el US Open ante la danesa Clara Tauson. La tenista española espera recuperar buenas sensaciones tras un 2022 que por ahora no le ha dado muchas alegrías. La pista rápida de Flashing Meadows no es la mejor superficie para ella, pero tiene enfrente a una rival que, a priori, no debería ponerle en serios problemas.

Placeholder mam module Muguruza vs Tauson de primera ronda del US Open, en directo: última hora del partido y resultado