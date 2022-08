Hamilton reacciona al tremendo enfado de Alonso por su accidente: "Ahora sé lo que piensa de mí, pero no me importa mucho"

Fernando Alonso y Lewis Hamilton protagonizaron este domingo en el Gran Premio de Bélgica una de las acciones más polémicas de la carrera. El Mercedes del siete veces campeón del mundo se montó encima del Alpine del bicampeón español y lastró su prodigiosa salida, en la que el asturiano se había colocado en segunda posición.

Eso provocó un tremendo enfado en Alonso, que estalló por radio y hasta le hizo gestos con la mano a Hamilton cuando pasó por su coche parado. "¡Qué idiota! ¡Cerrando la puerta desde el exterior! Tuvimos una mega salida pero este hombre solo sabe pilotar yendo primero", espetó el piloto español, algo que le terminó llegando al que fuera su compañero en McLaren.

"Todo el mundo me ha dicho lo que está diciendo. Ahora por lo menos sé lo que piensa de mí. Pero no me importa mucho", dijo el británico, aunque en tono jocoso y nada enfadado, quitándole importancia al momento de 'calentón' de Alonso.

Además, el piloto de Mercedes admitió su error en una maniobra que terminó perjudicando toda la carrera para Alonso:

"He ido por el exterior y he intentado hacer una maniobra. No le he dejado espacio, pensaba que sí. Un error fácil de cometer y he pagado el precio", dijo, en DAZN.

Fernando Alonso culminó quinto el GP belga celebrado en Spa y Hamilton se vio obligado a abandonar.