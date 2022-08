1.200 corredores tomaron este jueves la salida de la 8ª edición de la OCC desde Orsières (Suiza), uniendo a Champex y Chamonix, en 55km y 3.500m D+.

Bajo una climatología perfecta, un sol radiante y el cielo totalmente despejado, la carrera tuvo un inicio inmejorable. En este formato tan rápido, los corredores más veloces tomaron ya las posiciones. Desde el principio, los favoritos ocuparon los primeros puestos, además del trío formado por el eritreo Petro Mamu, el británico Robbie Simpson y el subcampeón de Europa de 2022, el francés Arnaud Bonin.

Este trío tomó las riendas de la carrera hasta Trient, con algún que otro ataque de otros corredores. A continuación, se produjo una larga subida de unos 9 km que llevó al Col de Balme, el punto más alto del recorrido y una novedad de esta edición. Fue aquí donde Manuel Merillas, el campeón del mundo de SkyRunning 2021 remontó. Mientras el español de 31 años se ponía en cabeza, Petro Mamu retrocedía inexorablemente y Antonio Pérez regresó en el siguiente descenso a Argentière. Al comienzo de la subida a La Flégère, el dúo español se repartió el liderato y se dio un giro total a la carrera liderando la carrera con unos minutos de ventaja sobre Simpson y Bonin, que no pudieron meterse en la lucha por la victoria.

En el último descenso a La Flégère, Pérez sufrió calambres. Merillas iba muy concentrado, así que continuó con un ritmo espectacular y se puso en cabeza, sin soltarla en ningún momento y ganando en 5 horas y 18 minutos. Sucede así a Jonathan Albon (GBR), ganador el año pasado, que competirá este viernes en la CCC. Entró así 2'30 por delante de su amigo Pérez, y a 5’30 por delante de Simpson.

El mejor premio para Sheila Avilés

En el podio femenino España también logró el doblete en la prueba de Chamonix. Aunque la estadounidense Allie Mc Laughlin había dominado la mayor parte de la carrera, se vino abajo en la subida que lleva de Argentière a La Flégère, dejando la victoria en manos de Sheila Avilés Caston, ganadora en 6h10:16. "Después de dos años de lesiones en los que había perdido la confianza en mí misma, esta victoria tiene un sabor especial, es muy importante para mí", dijo Sheila. "No he salido demasiado rápido, contaba con que los demás se descolgaran delante, y he empezado a sentirme muy bien a partir del kilómetro 23, para ir a por esta victoria". Nuria Gil Clapera terminó segunda a unos 6 minutos y la estadounidense Dani Moreno tercera, a 7 minutos.

Para este viernes quedan los platos fuertes: la UTMB Mont-Blanc aumentará su intensidad, con la CCC saliendo a las 9 de la mañana desde Courmayeur, y la UTMB a las 6 de la tarde desde Chamonix.

Con su salida desde el pueblo italiano, el rodeo del Mont Blanc, su paso por Suiza y su llegada a Chamonix después de 100 kilómetros y 6100m de D+, la CCC es la carrera que marca la entrada en el mundo del Ultra-Trail.

Dos grandes nombres del trail running estarán en la salida: Jonathan Albon (GBR) y Blandine L'Hirondel (FRA), ambos ganadores de la OCC el año pasado y que intentarán ganar en esta distancia más larga este año. Thibaut Baronian (FRA), 3º el año pasado en la CCC, también estará en la salida. La competición será dura con la presencia de los estadounidenses David Sinclair y Hayden Hawks (2º de la Western States Endurance Run), el chino Jiasheng Shen (3º de la Lavaredo Ultra Trail by UTMB), el italiano Andreas Reiters (4º de la CCC el año pasado), o el sueco Petter Engdahl (3º de la OCC el año pasado) y el noruego Anders Kjaerevik (3º de la Penyagolosa Trails de España).

En la categoría femenina, Blandine L'Hirondel, campeona de Francia y de Europa en 2022, será la favorita, sobre todo porque Ruth Croft (NZ), ganadora de la Western States Endurance Run en junio, finalmente no participará. Pero Abby Hall (2ª el año pasado) y Taylor Nolwin, la canadiense Jazmine Lowther (2ª de la Sinister 7 Ultra de 82 km), y la checa Marcela Vasinova (5ª del Maratón del Mont-Blanc) o la española Cristina Santurino serán unas fuertes rivales para la francesa.