La mujer de Di María no filtra: "Manchester es lo peor. Es todo horrible en Manchester"

La mujer de Ángel Di María, Jorgelina Cardoso, dio una entrevista televisiva en el programa LAM de ElTreceTV de la que ahora se hacen eco en Inglaterra por las duras palabras que tiene sobre la etapa del futbolista en el Manchester United.

Cardoso no guarda muy buen recuerdo de su estancia en Manchester entre 2014 y 2015. "Horrible... Manchester es lo peor. Es todo horrible Manchester", comenta la mujer. "Vivíamos en Madrid y Ángel jugaba en el mejor equipo del mundo, que es el Real Madrid. Estábamos perfectos, clima perfecto, la comida estupenda... y de repente salió esa propuesta de Manchester. 'Ni en pedo. Te vas a ir tú solo', le dije".

Sobre los motivos que llevaron a Di María hasta el United, estaba claro que el factor económico era determinante. "'Sí, sí. Nos vamos', me dijo. Había plata, luego los españoles nos llamaron peseteros... Tú trabajas en una empresa y te vienen de la competencia pagándote el doble... ¿no te vas?", explica Jorgelina.

Además, Cardoso recuerda wue en su momento visitó a su amiga Gianinna Maradona en Manchester y al volver le dejó claro que si marido que podían ir a cualquier sitio menos a Inglaterra. "Al año caemos en Inglaterra. Una mierda", cuenta. "No me gustaba nada. La gente toda blanquita, prolija, raros... Van caminando y no sabes si te van a matar o qué. La comida es asquerosa, las mujeres de porcelana...".