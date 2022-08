La madre del niño al que Cristiano rompió el móvil: "Es el hombre más arrogante con el que he hablado"

El incidente de Cristiano Ronaldo hace meses, cuando golpeó la mano de un niño con autismo que se acercó a él con su teléfono móvil y se lo destrozó todavía no ha terminado. El jugador del Manchester United pidió disculpas en su momento y llegó a invitar al chaval de 14 años a ver un partido en Old Trafford. Sin embargo la madre rechazó el ofrecimiento y ahora se plantea denunciar al portugués.

La mujer ha contado en The Mirror qué sucedió el día después del incidente, cuando un asistente de Cristiano Ronaldo la llamó para intentar organizar un encuentro entre el futbolista y ella para disculparse personalmente. La madre del chico se negó y el asistente de la estrella del United insistió dos días después.

Finalmente, Cristiano habló con ella por teléfono, pero la conversación no fue como la mujer hubiese esperado. De hecho tilda a Ronaldo como "el hombre más arrogante con el que he hablado".

"Me preguntó si me gustaría venir y conocer a su familia. Dijo, 'no soy un mal padre'. Le contesté, 'nunca dije que fueras un mal padre'. Él respondió, 'tuve una educación terrible, perdí a mi padre'. Le dije, 'todo el mundo tiene una historia de sollozos Ronaldo, perdí a mi padre joven, he tenido cáncer'", cuenta la madre del chico.

"Siguió llamándome Jack y ni siquiera sabía mi nombre y le dije: 'Mi nombre es Sarah' y él dijo: 'Oh, Sarah, lo siento'. "Nunca se refirió a Jacob por su nombre tampoco, siempre fue 'el niño'", relató. "Sé que el niño tiene problemas", dijo Cristiano, según la mujer. "Le dije, 'no tiene un problema, tiene una discapacidad. Tú eres el que tiene el problema'".

Según la mujer, Cristiano se disculpó, pero agregó: "No he hecho nada malo. No he pateado, matado o golpeado a nadie". Ante esta afirmación, la madre del niño respondió con dureza. "¿Así que golpear la mano de mi hijo y herirla, no está lastimando a nadie?", contestó. "Me preguntó qué quería de él y le dije, 'no quiero nada de ti. La policía ya está lidiando con eso'".