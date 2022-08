Nick Kyrgios no lo duda y apuesta por Carlos Alcaraz como ganador del US Open

Pese a la ausencia de Novak Djokovic y la más que probable de Zverev, el US Open contará con muchos nombres propios del circuito ATP. El último Grand Slam del año apunta que será uno de los más igualados de toda la temporada y no hay un claro favorito... excepto para Nick Kyrgios, que tiene su apuesta muy decidida.

El tenista australiano utilizó su cuenta personal de Instagram para subir un story con una imagen en la que se preguntaba quién ganaría el US Open. En dicha imagen aparecían Medvedev, Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, Zverev y Tsitsipas, a lo que Kyrgios contestó con un "Alcaraz" acompañado de un emoji de estrellas.

Más de uno se sorprendió de que Kyrgios no tirase de su particular personalidad y se eligiese a sí mismo como ganador del US Open, pero para ser justos lo cierto es que el australiano se limitó a seleccionar a uno de los tenistas propuestos.

Aunque sobre el papel todas las miradas estarán dirigidas hacia Rafa Nadal y la posibilidad de ganar el 23er Grand Slam de su carrera, el ruso Daniil Medvedev debería ser uno de los principales atractivos como cabeza de serie número 1.