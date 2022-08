Fernando Alonso da el visto bueno a las carreras al sprint en MotoGP

Fernando Alonso estuvo en el GP de Austria de MotoGP como invitado y vio de primera mano cómo ha ido evolucionando el campeonato. Además, el asturiano habló sobre la actualidad del mundial y la entrada en escena de las carreras al sprint en MotoGP a partir de 2023.

"Creo que es una gran idea. Permitirá ofrecer más acción ya el mismo sábado, así que ya estaremos atentos a la tele el sábado y no sólo el domingo", comentó Alonso a MotoGP.com.

La carrera al sprint en MotoGP tendrá lugar en la jornada del sábado y no servirá para conformar la parrilla de salida del Gran Premio, pero sí otorgará puntos. "No va a cambiar las posiciones de salida del domingo, así que los pilotos podrán arriesgar un poco más sabiendo que no comprometerán su posición de parrilla. Todo lo que hace Carmelo [Ezpeleta, CEO de Dorna] es una inspiración para otras categorías y esta idea va a ser otra de ellas", explicó el piloto de F1.

Además, Alonso confesó que es un gran seguidor del mundial de MotoGP desde hace años. "Yo, como todos los españoles, vemos MotoGP desde muy jovencitos. Es un deporte muy popular, seguimos mucho a nuestros grandes campeones tanto los del pasado como los actuales", aseguró el asturiano. "Estoy disfrutando mucho, aún estoy de vacaciones, aunque volvemos ya el siguiente fin de semana, pero quería apoyar a nuestros pilotos... y en general a todos".