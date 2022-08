La tremenda rajada de Valverde contra el recorrido de la Vuelta

Alejandro Valverde (Movistar) se mostró especialmente crítico con el periplo de la 77ª edición de la Vuelta por los Países Bajos: "Prefiero darme una ducha antes que hablar del recorrido de hoy. El trazado, no me jodas... Si digo lo que pienso… Prefiero no hablar porque me voy a calentar", dijo, ante las cámaras de Teledeporte.

"No ha habido más caídas porque controlamos increíblemente bien la bicicleta", afirmó en una jornada en la que logró "salvar el día", en sus palabras, haciendo referencia a la etapa anterior en Utrecht donde se cayó en el último kilómetro.

"Creo que con lo que he dicho ahora sobra", afirmó sobre la posibilidad de hacer llegar sus quejas a la organización de la carrera española.

"No puede ser este tipo de circuitos y no había más pueblos por los que pasar aquí", explicó el murciano, visiblemente enfadado.