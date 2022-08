Llega UTMB 2022, la gran fiesta mundial del trail: todos contra Kilian y Azara a por todas

Como cada año, a finales de agosto pasa lo mismo. Las calles de Chamonix se convierten en un hervidero con decenas de miles de personas andando, corriendo, mirando, comprando a precio de oro y templando los nervios. Es la semana del Ultra Trail del Mont Blanc, el UTMB, la carrera de montaña más famosa del mundo y que este año cuenta con alicientes como para no quitar ojo durante las aproximadamente 20 horas que dure para la élite, y el doble para los populares.

Aunque todas las distancias presentan un listado de atletas mayúsculo, la palma se la sigue llevando la hermana mayor, los 170 kilómetros y 10.000 metros de desnivel positivo que suponen el UTMB y que comienzan el viernes a las seis de la tarde hasta... el domingo como máximo. Una gozada que recorre Francia, Italia y Suiza. Una tortura, también.

Empezando por los ausentes, principalmente tres son los atletas que se echarán de menos. En categoría masculina, el dúo francés formado por François D'Haene y Xavier Thevenard. El primero descansará este año tras hacerse con su cuarto UTMB hace 365 días y después de sucumbir hace unas semanas en la Hardrock ante Kilian Jornet. Mientras, Thevenard sigue su calvario, tratando de recuperarse del síndrome de Lyme que el año pasado le provocaron las picaduras de varias garrapatas.

Y en categoría femenina, la prueba se queda esta vez sin su gran dominadora de los últimos dos años, la gran Courtney Dauwalter. Y su ausencia abre en toda su amplitud el abanico de favoritas para hacerse con la victoria. La nómina es extensa, a saber: Ragna Debats (quizás la número uno de la lista), Mimi Kotka, Audrey Tanguy, Katie Schide, Fuzao Xhiang y, por supuesto, Azara García. La cántabra llega con nuevo entrenador, sumando victorias en este año del renacimiento para ella y con todas las dudas que siempre genera un estreno en una prueba de 100 millas, pero si el físico responde, un puesto del podio debería ser suyo. Al lío, como ella diría.

Pasamos a los chicos, con un listado de escándalo. En este caso, y porque sus rivales son los primeros en admitirlo, los focos apuntan sí o sí a Kilian Jornet, que para eso es quien es. No hace falta repasar el currículo del caballero, aspirante a su cuarta UTMB para igualar a D'Haene y que, a no ser que una abeja -es alérgico a los parientes de Maya- o el Covid de su pareja lo impidan, debería ganar la carrera. No parece que los calambres de la reciente Sierre Zinal y el 'golpe de estado' que allí dio el trail africano hayan mermado su confianza. Veremos.

Pero Kilian no tendrá apenas un segundo de descanso, pues la manada que acecha pinta fiera. Muy cerquita andará Jim Walmsley. 'El chulo' llega este año mejor preparado que nunca y dispuesto a romper la maldición con Chamonix, cuyos alrededores ha pateado durante meses, día y noche, para que esta vez nada pueda fallar. Tampoco conviene olvidarse del alemán Namberger, el francés Garrivier o el rumano afincado en Madrid, Cristian Manole, listo para dar la campanada este año. Y por último, pero con tantas opciones como el resto, la legión española: Pau Capell, Pablo Villa y Luis Alberto Hernando, a cual mejor.

El espectáculo está listo. Pasen y vean.