Gabriel Rufián despide a Casemiro dándole un palo por su excesiva dureza en el terreno de juego

Gabriel Rufián no deja pasar ni una oportunidad para crear polémica, y la marcha de Casemiro del Real Madrid para fichar por el Manchester United ha sido una buena excusa para sacar a relucir sus colores futbolísticos.

El portavoz de Esquerra Republicana recurrió a su cuenta personal de Twitter, en la que es muy activo, para hacer publicación de lo más provocativo aprovechando la salida de Casemiro.

🔴🔴🔴 ÚLTIMA HORA | Casemiro se marcha del Real Madrid y ficha por el Manchester United tras 362 partidos oficiales, 3 Ligas, 5 Champions, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas de Europa, 3 Supercopas de España, 3 Mundiales de Club, 720 tobillos magullados y 120 rodillas dislocadas. pic.twitter.com/XujCR66PLe — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 19, 2022

"ÚLTIMA HORA | Casemiro se marcha del Real Madrid y ficha por el Manchester United tras 362 partidos oficiales, 3 Ligas, 5 Champions, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas de Europa, 3 Supercopas de España, 3 Mundiales de Club, 720 tobillos magullados y 120 rodillas dislocadas", escribió el político, haciendo referencia a la dureza del brasileño sobre el terreno de juego, pese a que Casemiro sólo ha sido expulsado en dos ocasiones en LaLiga.

El tuit de Rufián se hizo rápidamente viral y provocó todo tipo de reacciones. "Creo que no ha lesionado a nadie. No se puede decir lo mismo de otros con cartel de buenos", recordó un tuitero. "Y aún así deja en mantillas a Busquets", contestaba otro. Eso por no hablar de los que aprovechan la ocasión para dar palos al político a raíz del tuit. "Dar un palo al agua entra en tus planes de hoy o solo twittear como Cristobal Soria", le lanzó un usuario.