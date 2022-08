Ancelotti confirma la intención de Casemiro de irse al United: "Quiere probar nuevos retos"

Carlo Ancelotti ha confirmado lo que era un secreto a voces. El técnico italiano del Real Madrid ha dado a conocer que Casemiro está listo para salir del conjunto blanco y poner rumbo al Manchester United este mismo verano.

"He hablado esta mañana con él. Quiere probar un nuevo desafío, una nueva oportunidad. El club lo entiende por lo que ha hecho y por la persona que es. Hay negociaciones, nada es oficial, pero su voluntad de salir es clara. Si hay un acuerdo, tenemos recursos para remplazarlo", ha señalado el entrenador del Real Madrid.

Pese a ser un importante jugador del esquema madridista, el técnico se mostrado tranquilo con su decisión y no le impedirá cambiar de aires, si así es su deseo.

"No he intentado convencerle. He hablado mucho con él, soy muy confidente con él, nos ha ayudado mucho. Escuchando su voluntad y deseo no hay manera de volver atrás. Hay que tenerlo en cuenta", apuntó Ancelotti en la rueda de prensa previa al partido frente al Celta.

La más que probable salida del brasileño, según ha confirmado, hará que no esté contra el conjunto vigués este fin de semana pese a entrenar esta misma mañana junto a sus compañeros.

"Lo normal es que si sigue la negociación no viaje a Vigo. Tenemos recambios en la plantilla. Tchouaméni es uno de los mejores medios. Está la opción de Toni Kroos, como en mi segundo año aquí. Tenemos a Camavinga, que jugó el año pasado. Remplazar a un jugador con las características de Casemiro no podemos", explicó sobre un posible sustituto de Casemiro en el centro del campo blanco.

La salida de uno de los futbolistas que forman parte de la columna vertebral del club es algo que considera normal y se ha llegado a comparar con él mismo durante su estancia en el Milan.

"Esto son temas personales. Casemiro ha entendido muy bien lo que es el Real Madrid. A mí me pasó algo parecido cuando era entrenador del Milan", sentenció.