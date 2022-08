El pundonor de Carolina Robles en el Europeo: caída tremenda y se acaba metiendo en la final

El atletismo español está viviendo un momento dulce en el Europeo que se está disputando en Múnich. Con seis medallas, donde destacan las de oro de Asier Martínez y Miguel Ángel López, la delegación de nuestro país está logrando resultados muy meritorios.

Y algunos llegan acompañados de sustos, como el que le sucedió a la fondista Carolina Robles. Durante la prueba de los 3.000 obstáculos, sufrió un percance que a punto estuvo de apearla de la carrera y dejarla fuera de la final.

Cuando se llevaban apenas unos metros disputados de la misma, la sevillana se tropezó con uno de los obstáculos presentes. Un golpe de bruces contra el suelo que mermó instantáneamente su posición en el grupo, pero del que se repuso ágilmente.

Una rápida reacción que le permitió colarse en los puestos de acceso a la final, donde participará junto a la también española Irene Sánchez-Escribano. Una genial muestra pundonor y no dejarse llevar pese a los problemas surgidos.

😱 ¡Vaya caída de Carolina Robles en los 3.000 m obstáculos y qué recuperación!



La española tropezó con una valla, pero ha terminado metiéndose en la final, como Irene Sánchez-Escribano.#EuropeosRTVE pic.twitter.com/HLuriim0l7 — Teledeporte (@teledeporte) August 18, 2022

"Se ve que no iba mirando al obstáculo, ha sido simplemente un roce", comentaba Robles sobre su caída. "He dado un planchazo, lo que me duele es la barriga. Por suerte, el sábado es la final", aseguraba la corredora española tras el golpe.