Stoichkov se culpa por no haber ayudado a Maradona a "separarlo de los buitres" pese a verlo "sufrir tanto"

La vida de Diego Armando Maradona nunca estuvo exenta de polémica, bien por sus excesos, bien por el entorno tóxico que casi siempre acompañó al ídolo argentino, salvo honrosas excepciones.

El 'Pelusa' falleció en noviembre de 2020 tras arrastrar durante años diversos problemas de salud provocados por sus malos hábitos, momentos críticos en los que los escándalos y los actores aprovechados eran el pan de cada día del que fuera todo un 'dios' en Argentina.

De esos entornos de dudosos intereses ha hablado el exfutbolista Hristo Stoichkov, quien mantuvo una gran amistad con Maradona hasta 2016, cuando comenzaron a distanciarse.

Ahora, el búlgaro y también exjugador del Barça como lo fuera el argentino, ha concedido una entrevista a ESPN en la que se asegura sentirse culpable por no haber ayudado al '10' a zafarse de ciertos "buitres de traje y corbata" que intentaban sacar beneficios del exfutbolista.

"Me siento culpable por no separarlo de los buitres. Siempre digo que son buitres... Culpable de no insistir tanto yo, por la amistad que yo tenía. A veces me siento en casa y pienso "¿no podías hacer algo?". Me siento un poco culpable. Me daba rabia ver a esos que estaban con traje y corbata..." detalló el ex del Barça, en el citado medio.

"Nunca se distanció de sus amigos", añade Stoichkov sobre Maradona, pese a los intentos de todos esos "buitres" que le "hicieron sentir solo", recuerda.

Distanciamiento en 2016

La última vez que tuvo contacto con Maradona corría el año 2016 y el argentino le felicitó por su cumpleaños. Sin embargo, recuerda Stoichkov, a partir de ese momento todo cambió y siempre que intentó contactar con él estaba "durmiendo o descansando".

La muerta de Maradona el 25 de noviembre de 2020 conmocionó al mundo del fútbol y a toda Argentina y, desde entonces, las disputas por la herencia y los intentos -juicios mediante- de esclarecer las causas de la muerte siguen en el foco de la información dos años después del adiós a uno de los iconos del deporte más grandes de todos los tiempos.