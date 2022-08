Yevhen Pronin, el presidente del atletismo ucraniano que lucha en la guerra con Rusia: "O los matamos o matan a nuestros hijos"

La invasión de Rusia a Ucrania que encogió el corazón del mundo en febrero continúa llenando los días de horror en los territorios cercanos y provocando efectos mariposa que repercuten en la vida de todo el mundo.

Una situación extrema y un panorama desolador que ha desatado una ola de solidaridad global con los ucranianos, que se han visto obligados a huir de su país o a ponerse en primera línea para tratar de defenderlo.

Este último caso es el de Yevhen Pronin, el actual presidente de la Federación Ucraniana de Atletismo que estos días ha cambiado el uniforme militar por las pistas del Olímpico de Múnich, donde se está disputando el Europeo.

Hasta hace una semana, Pronin desarrollaba la tarea de dirigir drones contra las tropas rusas para proteger a los suyos, en maniobras de estrategia bélica en la que este abogado y gestor deportivo no tenía demasiada experiencia.

Sin embargo, está comprometido con lo que supone defender a su país en el conflicto y así lo ha manifestado con dureza en declaraciones recogidas por The Guardian:

"Me siento genial porque estoy haciendo esto por mi país. Si no los matamos, pueden matar ellos a nuestros hijos o matarnos a nosotros. Pero, por supuesto, no soy ningún asesino en la vida real", explica el presidente del atletismo ucraniano, que asegura que su sangre fría se debe únicamente a las extraordinarias y terribles circunstancias que le han obligado a verse en esta situación.

Apenas pasó un día desde que estalló la guerra hasta que Pronin decidió dar un paso al frente y unirse a la milicia: "Ahora estoy estable emocionalmente pero el 25 de febrero -el día después de comenzar el conflicto- estaba en una mala situación, con los rusos a diez minutos de mi casa... Mi novia estaba llorando y recuerdo ver cómo el presidente Zelenski pedía en su Instagram que los ucranianos le diéramos armas... Ahí decidimos empezar a luchar", detalla, en un episodio que ilustra a la perfección lo mediático y tecnológico de esta guerra.

Precisamente con tecnología punta ha estado trabajando Pronin, que ha lanzado drones al bando ruso con pequeños proyectiles que, sin embargo, pueden causar muchos daños:

"No sólo lanzamos bombas a los tanques rusos, también a las casas y los coches... Son pequeñas bombas, de unos 300 gramos, es imposible acabar con un tanque, sólo puedes matar soldados", afirma con frialdad.

Ahora, alejado de las explosiones, las muertes y la miseria, luce su mejor sonrisa en los Europeos en los que ejerce su labor de líder del atletismo ucraniano sin quitar ojo a la contienda trágica y real a la que pronto volverá a enfrentarse.