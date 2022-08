Klopp también atiza al Barça por su situación financiera: "No lo entiendo... si no tengo dinero, no gasto"

La situación financiera del FC Barcelona, obligado a efectuar palancas en forma de venta de activos para poder fichar y respirar económicamente, continúa generando todo tipo de opiniones en el mundo del fútbol.

Han sido varias las voces que se han mostrado perplejos ante los grandes fichajes del Barça pese a sus problemas, desde Gary Neville a Rafael Van der Vaart y ahora ha sido un entrenador top mundial el que ha decidido ofrecer su punto de vista: Jürgen Klopp.

El técnico del Liverpool atendió a la revista Kicker antes del choque de los 'reds' ante el Crystal Palace y fue preguntado por los movimientos azulgranas, que han incorporado a jugadores de la talla de Lewandowski o Rapinha, algo que el alemán asegura no entender.

"No lo entiendo por varias razones. Si me dices que no tengo dinero, entonces ya no gasto nada. Mi tarjeta de crédito fue dos veces, afortunadamente eso fue hace unos años. Estoy viendo esto como un fanático del fútbol, no lo entiendo", comentó Klopp.

El ahora técnico del Liverpool saltó a la fama mundial cuando se puso al frente del Borussia Dortmund, equipo que también pasó por dificultades económicas extremas: "El único club que conozco que una vez vendió el estadio y otros derechos por adelantado fue el Borussia Dortmund. Aki Watzke tuvo que venir en el último segundo y salvarlo todo. Y no sé si hay un Aki Watzke en Barcelona", sentenció.

Hace unos días, Joan Laporta ya respondió a aquellos que critican la actuación de la directiva del Barça después de que desde el Bayern también dudaran de su gestión:

"He notado un cierto desconocimiento y falta de información por parte de algunos de sus responsables, algunos han llegado hasta a distorsionar la realidad. No eran conscientes de la fuerza y el apoyo que tiene este club. Si yo no me meto en cómo gestionan el club, les rogaría que hicieran lo mismo y no se metan con nosotros", dijo el presidente azulgrana.