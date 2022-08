Rubén Martín, narrador de LaLiga en DAZN: "Los periodistas nos equivocamos si pensamos que la gente viene a escucharnos"

LaLiga ha llegado a DAZN para quedarse. La plataforma transmitirá cinco partidos cada jornada durante los próximos cinco años y para ello ha dado forma a un equipo espectacular. Entre estos 'fichajes' está Rubén Martín, que se hará cargo de las narraciones.

Como él mismo dice, ser una de las voces de COPE junto a Paco González o Manolo Lama se ha servido para aparecer en el mapa, pero el desembarco de LaLiga en DAZN es una especie de "sueño cumplido" en su carrera.

Hasta el momento, Martín ha sido el encargado de narrar los partidos de la Copa del Rey desde 2020, pero ahora ha ido un paso más allá. Ahora está rodeado de un equipo de lujo, en el que el propio Rubén destaca la incorporación de Juan Carlos Unzué y la dimensión que pueden dar a los partidos exjugadores como David Villa o Guti.

¿Qué significa esta apuesta de DAZN por LaLiga?Es una apuesta por el fútbol español y por la emoción de nuestro campeonato. DAZN ha comprado cinco temporadas LaLiga, es decir, va a emitir 175 partidos por temporada durante cinco años. Los partidos más importantes se van a ver siempre en DAZN. Yo creo que en la cabeza o en el corazoncito de DAZN desde que entró en España siempre estuvo poder dar LaLiga.

Ahora ya no hay vuelta atrás…Es el sueño que tenían todos. La Premier League, la Copa… Han dado muchas cosas, pero creo que en el corazón de todos los que empezaron el proyecto de DAZN en España estaba poder ofrecer LaLiga. Es un sueño cumplido.

Además de la Premier y otras ligas de fútbol, DAZN tiene la F1, las motos, la Euroliga y otras competiciones de peso. Sin embargo LaLiga es lo que le faltaba para tenerlo ‘todo’.En España, LaLiga es lo que te presenta ante el gran público. La gente quiere ver el partido de su Villarreal, su Barça, su Real Madrid, su Atlético, su Sevilla, su Betis… Y, de repente, es como ‘¿dónde dan el partido?’. Ya se había puesto en el mapa a los futboleros de la Premier, a la gente de la Euroliga, de las motos, de la Fórmula 1. Ya DAZN sonaba, pero esto es lo que lo completa.

Llama mucho la atención la plantilla que ha creado DAZN para LaLiga.LaLiga te pone en otro nivel. Se necesita mucha más gente trabajando. Y luego están las incorporaciones. Quintana, yo, Miguel Ángel Román para narrar. Por ejemplo, el partido del Barça lo comenté con David Villa. Ese partido, Sandra Díaz lo presentó desde abajo con Villa, que es historia del Barça, del Atleti, máximo goleador de la Selección.

Y Juan Carlos Unzue.A mí me parece el fichaje de la temporada. Ves los fichajes de LaLiga y están Lewandowski, Tchouaméni, Morata que lo recupera el Atleti… Pero está también Juan Carlos Unzué que es, por encima de muchas cosas, un ejemplo en lo personal, además de un conocedor del fútbol. Poder comentar un Barça-Rayo con Unzué es una maravilla. Para mí también es un sueño cumplido.

¿Cómo se fue enterando de todos estos fichajes para DAZN?Yo aluciné. No sabía a quién se estaba fichando. Sabía sólo lo mío y lo de muy poca gente más y, de repente, un día anuncian Villa, otro día Guti… Dije, ‘¿pero esto qué es? ¿Quién ha activado las palancas en DAZN?’.

Ahora habrá que hacer funcionar todo eso.Hay una mezcla muy guay de gente que viene del mundo del fútbol, de profesionales a los que la gente de todos los equipos en los que han estado les guarda mucho cariño. Y luego hay otra gente como por ejemplo Quintana, que viene del mundo digital y arrastra gente que ha estado viendo el deporte de otra manera. Y a mí me gusta también el fichaje de Alberto Edjogo, que es un analista al que la gente no asocia como exfutbolista sino como un analista, como un panenkita.

Vamos, que tienen un plantillón.A ver, esto es como el fútbol. Los fichajes están muy bien pero luego el campo te pone en su sitio, hay que rendir. Pero por nombres es increíble. Además se juntan muchas cosas… Andrea Segura va a ser la primera mujer que narre en Primera División junto con Alba Oliveros, que creo que la ha fichado LaLiga.

¿Cree que DAZN va a marcar la diferencia con el equipo que ha formado?Yo creo que sí. Por lo que percibo, DAZN tiene un lenguaje propio y transmite de una manera diferente. Igual luego esto empieza y nos la damos, pero eso nunca se sabe hasta que no se ve. Pero yo creo que por la experiencia con la Premier y la Copa, hay detalles que no se hacían en España y van a gustar mucho.

¿Qué espera a nivel personal y profesional de esta nueva aventura en DAZN?Yo firmo el empate, la verdad. Espero no joderlo demasiado.

Hombre, mal empezamos…No, en serio, por la experiencia que tengo de otros compañeros, en el mundo de las redes sociales, que no es el mundo de la vida real, el narrador siempre es el tipo que es del equipo rival del tuvo. Si eres del Real Madrid, el narrador es del Barça. Eso lo asumo porque forma parte de esto, pero me interesa más que, cuando acabe una narración, lo importante haya sido el juego. Los periodistas y los narradores nos equivocamos si pensamos que la gente viene a escucharnos. La gente viene a ver a Lewandowski, como juegan los equipos, etc. No somos una parte, ni siquiera, importante. Deberíamos tener en la cabeza la idea de no molestar y tratar de aportar.