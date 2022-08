Problemas técnicos de Dazn impiden ver el estreno del Barça en LaLiga

Un error en el sistema de DAZN ha dejado a muchos usuarios sin poder ver la primera mitad del partido entre el FC Barcelona y el Rayo Vallecano, provocando la indignación total en las redes sociales.

El debut de DAZN en la transmisión de LaLiga fue un tanto accidentado y la conexión de algunas cuentas fue intermitente o inexistente durante los primeros 45 minutos del encuentro con el que se estrenaba la plataforma en la máxima competición nacional.

En las redes sociales, especialmente en Twitter, se sucedían los mensajes de queja por el problema para ver el partido, así como las dificultades para encontrar una solución al mismo mientras pasaban los minutos en el Camp Nou.

"Lo de Dazn es bochornoso. Mira que os digo que lo he acabado viendo por la pirata... ¿Soy el único que no le deja activar el servicio de Dazn?", se quejaba un usuario. "No puedo ver al Barça. ¿Me vais a devolver el dinero?", preguntaba otro tuitero. "¿De verdad? Llevo una hora sin poder acceder a mi cuenta", protestaba un tercero.

Movistar y DAZN , uno por el otro y la casa sin barrer. Miles de españoles que pagan el fútbol a precio de oro no pueden ver el último partido del sábado. Vergonzoso — Paco Buyo (@Francisco_Buyo) August 13, 2022

Estan colapsadas las webs de @MovistarPlus y @DAZN_ES para poder activar el visionado del partido de #FCBarcelona ?? Alguien sabe algo?@David74Sanchez podrías preguntarlo por aquí si alguien sabe algo? Gracias! #Barca #barcaRayo — Mr. Watson (@MisterWatsonTV) August 13, 2022

Oye @MovistarPlus @movistar_es , ¿los canales de fútbol de LaLiga de Dazn los vais a poner en Yomvi para poder verse en dispositivos que no sean decodificador? ¿O eso ni se contempla? Que igual con una factura mensual superior a los 200€ podría ser un detalle... — Diego Gª Argota (@DiegoGArgota21) August 13, 2022