Ancelotti se retirará cuando deje el Madrid: "Tiene sentido poner la palabra fin aquí"

Carlo Ancelotti, a sus 63 años, es consciente de que no quiere estar mucho más tiempo trabajando. Después de serlo todo en el fútbol, primero como jugador y después como entrenador (solo hay que ver su palmarés), ya empieza a pensar en su retirada.

Mientras que otros procrastinan su decisión para cuando las cosas van mal, el técnico que le ha dado al Real Madrid dos de las 14 Champions de su museo sabe que cuando finalice esta segunda etapa de blanco tocará retirarse definitivamente.

"Esta etapa en el Madrid cerrará mi carrera. Después de los blancos, me retiraré. El Real Madrid es el top del fútbol. Tiene sentido poner la palabra fin tras esta experiencia", admitió.

Ancelotti, que afrontará su primer partido liguero contra el Almería, aún no quiere hacer balance, pese a que tiene en su haber un botín que ya quisieran muchos clubes. "¿24 títulos en mi carrera? La verdad es que estas cuentas no me importan. Las haré al final, cuando un balance tenga más sentido. Ahora estoy centrado en entrenar, me gusta el trabajo diario. Hasta hace algunos años, mis prioridades eran tácticas, ahora me centro en las relaciones humanas, en conocer a las personas y a las nuevas generaciones", confiesa en una larga entrevista para 'Il Messagero'.

De sus etapas como futbolista y como entrenador, aunque ha pasado por diversos clubes, Ancelotti se queda con dos. "Si hablamos de trofeos, los blancos y el Milan son los equipos a los que me siento más vinculado. El Madrid actual está a un nivel muy alto y no solo técnico. Es un equipo serio, con jugadores humildes: también las estrellas tienen los pies en el suelo. Modric, Casemiro y Benzema, los más expertos, gestionan el grupo. La calidad es indiscutible, pero no solo ella no sería suficiente. Lo humano es fundamental y este Madrid es único", elogia el técnico.