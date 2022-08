Joaquín prueba sus cualidades con la cámara: "Estoy echando unas fotos que te vas a cagar"

Aunque sea más que probablemente su última temporada, Joaquín no va a dejar que la cercanía de su despedida vaya a amargarle. Prueba de ello es cómo ha pasado la pretemporada, donde no han faltado las risas hasta el último día.

Después de liar a sus compañeros para convertirles en los 'MotoBetis' al ritmo de Rosalía, ahora se ha puesto detrás de una cámara... literalmente. Esperando para un viaje, viendo que no tenían mucho que hacer, Joaquín le pidió a uno de los responsables del equipo de comunicación una de las cámaras.

El gaditano se puso a sacar fotos a sus compañeros que, entre risas, saludaban a su capitán. Aunque algunas instantáneas no estaban bien enfocadas o no tenían la luz correcta, no se puede decir que sean malas fotos. Al menos son originales.

🤣📸💚



La finta, el sprint y el cinexin. pic.twitter.com/L6cCVPksE3 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 12, 2022

El Betis arrancará la temporada 2022/23 este lunes contra el Elche.