Lodi aparece en la órbita de Guardiola y el Atlético de Madrid le pone un precio desorbitado

Guardiola busca un lateral izquierdo y el Manchester City prepara el talonario para complacer a su entrenador, que se ha fijado en Renan Lodi. Sin embargo, el Atlético de Madrid no está demasiado participativo en las negociaciones y, según Telegraph, habría pedido un precio mayor a su valor en el mercado.

De momento sólo ha habido contactos entre ambos clubes para tantear la posibilidad de que Lodi acaba vistiendo el uniforme del City, pero el Atlético de Madrid se ha mostrado como un hueso duro de roer en la negociación.

Aunque el dinero no es precisamente un problema en el Manchester City, el club de la Premier League no quiere gastar sin medida. Algo que contrasta bastante con las pretensiones rojiblancas a la hora de vender a Lodi. El valor de mercado del jugador está en 29.5 millones, pero, según AS, el Atlético de Madrid está pidiendo bastante más a todos los equipos que han preguntado por el brasileño.

La situación de Lodi en el Atlético es bastante propicia para que el jugador pida salir del equipo. La incorporación de Reinildo ha robado minutos al brasileño, que podría ver en peligro su participación en el Mundial si no cuenta con una mayor exposición en el césped. Y ahí es cuando ha aparecido Guardilo para tentar al jugador, que tiene contrato hasta 2025.