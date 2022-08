Ryan Giggs argumenta que los moratones de su exnovia eran por practicar sexo sadomasoquista

El juicio entre Ryan Giggs y su exnovia, Kate Greville, ha desvelado las prácticas sexuales que, según el exfutbolista, mantenían de manera totalmente consentida por ambas partes.

El abogado del galés afirmó que los moratones que presentaba Greville en el momento de la denuncia se debieron al uso de una vara con la que él le azotó a ella. "Fue un moretón causado por el sexo duro del que ustedes dos disfrutaron mucho... La verdad es que de vez en cuando te salen moretones por el sexo", le dijo el abogado de Giggs, Chris Daw, a Greville ante la corte del Tribunal de la Corona de Manchester donde se está celebrando el juicio estos días.

La mujer no negó estas prácticas, si bien afirmó que no eran suficientes para explicar los hematomas que le produjo Giggs en esa agresión producida en Dubái en 2017, el objeto en concreto de este juicio.

La defensa de Giggs basó su alocución en la presentación de pruebas de esas prácticas sexuales duras, incluidos mensajes en los que ambos hablaban al respecto.

"¿Cómo estás? Tengo miedo de hacerte daño", le escribe Giggs, a lo que ella le responde "quiero que duela, no de una manera extraña. Quiero que me sorprendas y me escandalices", lo que es entendido como una aceptación tácita de esas prácticas sadomasoquistas.