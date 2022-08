El jeque del Almería pide ayuda divina contra el Real Madrid: "Si ganamos será gracias a Dios"

El Almería se estrenará en la temporada 2022-23 de LaLiga ante un Real Madrid que llega como gran favorito. El propietario del club, Turki Al-Sheikh, espera con ganas el duelo contra los blancos, pero al mismo tiempo ve muy difícil llevarse la victoria.

"Me temo que seremos derrotados por un gran resultado. Pido a los jugadores que empaten. Si ganamos, será gracias a Dios. Hablamos del Real Madrid, el campeón de Europa", comenta el jeque.

Además, Al-Sheikh explicó que Umar Sadiq dejará el equipo y di los motivos por los que no ha estado con el equipo durante la recta final de la pretemporada. "La razón por la que Sadiq no vino a Inglaterra es porque está cerca de ser vendido. Tememos que sufra una lesión que dificulte el proceso. La operación está en manos de Mohamed El Assy. Le he dado luz verde para completarla", comentó.

Sin embargo el jeque todavía dejó la puerta abierta a algún fichaje para cerras plantilla. "El equipo aún no está completamente listo. Lo tenemos formado en un 70%. Se venderán dos o tres jugadores y firmaremos cuatro o cinco incorporaciones. Queda una semana para el primer partido, pero el mercado de transferencias permanece hasta principios de septiembre", aseguró.

Además, Al-Sheikh habló sobre las dificultades del límite salarial para incorporar jugadores. "La ley de límite salarial es un gran quebradero de cabeza y dificulta contratos para nosotros. Nuestra situación es buena porque hicimos negocios exitosos. La venta de Darwin fue un punto de inflexión en el presupuesto del club", analiza.