Lewandowski admite conversaciones con el Real Madrid antes de su fichaje por el Barça

Robert Lewandowski concedió una entrevista a SPORT1 en la que contó los entresijos de su fichaje por el Barça y cómo lo vivió él en primera persona. Además, el nuevo jugador blaugrana admitió que antes de su fichaje por el club catalán hubo conversaciones con el Real Madrid, las cuales quedaron en nada.

Al ser preguntado por el momento en el que estuvo a punto de firmar con el club blanco, Lewandowski no se escondió y dejó claro que hace mucho que no mantiene relación con su exasesor Maik Barthel. "No he tenido ningún contacto con él durante casi cinco años. Los pensamientos y deseos de una persona también pueden cambiar en ese tiempo. Hubo conversaciones con el Real Madrid, pero no salió nada. Siempre quise jugar en LaLiga, eso lo tenía claro", aseguró.

Precisamente por ese deseo de firmar con un equipo español, el delantero no esconde que el Barça fue su principal objetivo cuando pidió dejar el Bayern. "Cuando el Barça llamó a la puerta esta vez... El Barça era la única opción para mí. Hubo otras ofertas, pero no me interesaron", explicó.

Además, Lewandowski aprovechó para recordar con cariño su tiempo en el Bayern de Múnich. "Lo que hemos vivido juntos como equipo en ocho años, nadie puede borrarlo. Cuando pienso en los cinco goles contra el Wolfsburgo, los 41 goles en la Bundesliga o el sextete con Hansi Flick, fueron momentos maravillosos", comentó.

El delantero también aprovechó para aclarar un poco el motivo por el que forzó su salida del club alemán y limar asperezas con la afición. "Se que eso lastimó a muchos aficionados. Puedo entenderlo y ahora me disculpo por ello. En ese momento era importante y necesario para mí dejar claro que estaba listo para un cambio", relató el jugador.

"Al final del día, todos somos humanos, ¿verdad? Después de doce años en Alemania, estaba claro: he terminado aquí. Quería dejar eso claro, porque, por supuesto, no fue fácil para el Bayern aceptar una venta durante esta fase. Era una situación difícil para todos los involucrados y teníamos que encontrar la mejor solución", concluyó Lewandowski.