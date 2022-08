Alcaraz ya alucina con ser segundo cabeza de serie en Canadá: "Esto es increíble"

Carlos Alcaraz está en una nube. El español es uno de los grandes favoritos en la gira americana previa al US Open, donde participará en los Masters 1000 de Canadá y Cincinnati. Una oportunidad única para él, ya que podría lograr ser número uno del mundo.

El actual número cuatro del mundo ya se encuentra en Montreal para afrontar el primero de los torneos previos al Grand Slam y atendió a la prensa en el Media Day. Por lo extraído de sus palabras, el de El Palmar está muy emocionado con su nueva condición.

“He crecido muy rápido. Llegar a un Masters 1000 como segundo cabeza de serie es algo increíble que no me esperaba a principios de año. Sinceramente, ni ahora mismo me lo creo", recalcaba Alcaraz, sobre su espectacular crecimiento.

"Es algo que quería desde el inicio de la temporada, estar en lo más alto y, por supuesto, ser uno de los favoritos a ganar los torneos más importantes”, agregaba en el Media Day.

De puissants coups droits et des rêves encore plus grands ! Carlitos Alcaraz fait ses débuts à l'#OBN22 en tant que tête de série n°2. 🤯



Citation du jour par @MapleLeafFoods pic.twitter.com/cOeOctXIL2 — Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) August 7, 2022

Alcaraz está desatando una expectación desmedida ante la posibilidad de que pueda alcanzar el número 1 si consigue vencer uno de los dos Masters 1000 y llegar a la final del otro. Un difícil reto, pero no imposible para uno de los tenistas más en forma del circuito.