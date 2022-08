La chilena de Messi que redondeó la goleada del PSG al Clermont pone las redes al rojo vivo: ¿golazo o 'churro'?

El PSG comenzó la temporada 2022/23 de la Ligue 1 metiendo miedo con una 'manita' en el campo del Clermont. Neymar, Achraf, Marquinhos y Messi por partida doble fueron los encargados de hacer el 0-5 con el que el conjunto galo se llevó los primeros tres puntos de la temporada.

La guinda del encuentro fue el segundo gol del delantero argentino, no solo por suponer el quinto de su equipo, sino por cómo lo logró: con una chilena. De los muchísimos goles que ha hecho Messi a lo largo de su carrera, este tipo de tantos no son los más comunes.

El gol del argentino ha levantado, como no podía ser de otra manera, un gran debate en las redes. Entre los fans acérrimos de Messi y los que no consideran que ha sido para tanto, hay de todo. La conversación empezó a girar no solo en la calidad de este gol, sino si es comparativamente mejor o equiparable a chilenas históricas, como las de los exmadridistas Cristiano Ronaldo o Bale en la Champions League.

En el pique entró al trapo hasta Katia Aveiro, la hermana de Cristiano, que aplaudió un post que colocaba el tanto de su hermano a la Juventus por encima.