Carlos Alcaraz, ante el sueño de su vida: el nº1 del mundo está a tiro antes del US Open

Pase lo que pase a final de año, el 2022 será inolvidable para Carlos Alcaraz. Es, sin duda, la gran explosión del circuito ATP y en apenas medio año se ha colocado en el 'top 4' del mundo, un escalón previo al podio y, de ahí, al gran objetivo que tiene en mente y para lo que tanto está trabajando.

"Mi sueño es ser número 1", prometía a finales de 2021, cuando aún no había llegado a pisar los primeros sitios en el ránking ATP. Unos meses después, y pese a que sus últimas dos finales se cuentan por derrotas, Alcaraz está en el número 4 y afronta la ronda americana con mucha ilusión. Le queda lo más difícil, pero puede hacerlo.

No es para menos. Los próximos Masters 1000 de Montreal y Cincinatti, como preparatorios para el cuarto y último Grand Slam, el US Open, se disputan sobre superficie rápida. Sobre pista dura, Alcaraz tiene unas cifras que asustan: 12 victorias sobre 14 partidos en 2022 y 32 sobre 44 en toda su carrera profesional.

Las miradas están puestas en el US Open como el premio gordo. En 2021 llegó a cuartos, cuando aún era un poco más que una promesa en las listas de futuribles estrellas. Después de ganar el Masters 1000 de Miami y alcanzar las semifinales en Indian Wells no se puede decir que el territorio americano se le dé mal.

Las cuentas para ser número 1

Alcaraz debutará en Montreal contra el estadounidense Tommy Paul o el canadiense Vasek Pospisil, con un hipotético cruce con el ruso Andrey Rublev o su 'némesis' Janik Sinner, que le echó de Wimbledon y le dejó sin título en Umag, en el horizonte.

Sin Rafa Nadal, que no jugará al no estar al 100%, ni Novak Djokovic, cuya negativa a vacunarse también le puede dejar sin el US Open, Alcaraz llega como segundo cabeza de serie en el torneo canadiense, detrás de Daniil Medvedev, número 1 del mundo. Alexander Zverev aún se está recuperando de la lesión que le dejó fuera de Roland Garros, lo que significa que dos de los tres que aún están por delante del murciano no estarán en Montreal.

Aunque hay muchas variables, las cuentas son relativamente fáciles de expresar pero mucho más complicado de hacer: tiene que ganar uno de los dos torneos previos al US Open, Montreal o Cincinnati, y llegar a la final en el otro. En ninguno de los dos defiende puntos (es debutante en Canadá y perdió en primera ronda de Cincinnati), por lo que ganar ambos le haría subir como la espuma.

Ilusión la tiene toda del mundo. "Todo está yendo bien de momento, me gusta el clima, me gusta la pista, de momento me siento muy bien. Vi el cuadro, pero solo la primera ronda. Cada rival es duro, así que será una primera ronda difícil. Voy a disfrutar mi primera vez aquí. Cada vez que voy a una ciudad o a un torneo nuevo, disfruto mucho. Es algo nuevo para mí", dijo Alcaraz en declaraciones publicadas por la ATP.

Si llega como número 1 para el torneo de Nueva York, que no sólo sería histórico, sino que además supondría la confirmación definitiva que hace falta: el tenis español estará en buenas manos cuando Nadal se retire.