Heurtel se mete en un nuevo charco: su fichaje por un equipo ruso le dejaría sin Eurobasket

Thomas Heurtel no sale de un jaleo y se mete en otro. El base francés se encuentra en una encrucijada importante pues su compromiso con el Zenit de San Petersburgo de cara a la próxima temporada podría dejarle fuera del Eurobasket.

La Federación Francesa de Baloncesto ha emitido un comunicado informando de que ningún jugador o entrenador que representen a equipos rusos o bielorrusos podrá formar parte de la selección gala en competiciones internacionales mientras dure la guerra de Ucrania.

"Los jugadores y miembros del personal deben firmar una declaración jurada indicando que no están comprometidos y no participarán con un club ruso o bielorruso mientras dure el conflicto con Ucrania. Si no se respeta este compromiso, no cumplirá con los criterios de selección para las próximas competiciones internacionales, incluidos los Juegos Olímpicos de 2024", reza el comunicado.

Al ser preguntado Heurtel sobre este asunto, el base francés no se escondió. "Claro. De lo contrario no estaría aquí", dijo en una entrevista a Basketnews tras conocerse que su nombre está incluido en la lista de convocados por Francia para el Eurobasket. Sin embargo, la realidad podría ser bien distinta, pues el jugador tendría apalabrado un acuerdo con el Zenit, aunque todavía no sea oficial.

Mientras que por un lado se habla de la posibilidad de que el Zenit no presente a Heurtel hasta después del Eurobasket, para que así pueda jugar con Francia, el propio base ha reconocido que sus agentes ya se están moviendo para buscarle un nuevo equipo. "Mis agentes están en contacto con varios clubes. Los clubes rusos también, por si quieres saber. Pero también otros equipos de la Euroliga, en España. Veremos qué pasa en el futuro", aseguró.