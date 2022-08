Lorenzo Brown no quiere líos por su polémica nacionalización: "No entro en políticas, yo juego al baloncesto"

La presentación de la selección española de baloncesto para el Eurobasket 2022 fue la primera ocasión en la que se pudo ver al nacionalizado Lorenzo Brown con la camiseta del combinado nacional. El base compareció ante los medios y dejó claras sus intenciones al ser convocado por Sergio Scariolo.

"Quiero agradecer a todo el mundo permitirme estar aquí. A la Federación, a los jugadores... Es un honor vestir esta camiseta. Honestamente, nunca en mi vida pensé verme en esta situación", comentó el jugador en inglés.

Cuando se le preguntó por la polémica generada por su nacionalización, Brown no quiso entrar en materia. "No entro en políticas. No es mi asunto. Yo juego al baloncesto. No pude decir que no a esta oportunidad que se presentó. He crecido viendo a este equipo con jugadores como Pau y Marc. Es un honor y estoy deseando empezar", declaró.

El de Georgia además dejó claro que compartir equipo y vestuario con iconos del baloncesto español como Sergio Llull o Rudy Fernández es todo un privilegio para él. "Es increíble poder jugar con ellos. Solía ver a Rudy cuando yo era pequeño, en Portland. Era uno de mis jugadores favoritos, un gran tirador. Es un gran chico también fuera de a pista", comentó. "Y a Sergio le he visto hacer grandes cosas desde que estoy jugando fuera. Espero aprender mucho de ellos y hacerme mejor jugador".