Floyd Mayweather, el deportista que más contamina: la espectacular cifra de emisiones por sus vuelos privados

Floyd Mayweather es de esas personas que no se corta ni un ápice en cualquier cosa que hace, siempre yendo al extremo con sus decisiones o sus actos. Gracias a su gran fortuna amasada por su excelente trabajo en el ring, el púgil se puede permitir todo tipo de lujos.

Uno de ellos es el jet privado. Muy habitual entre las celebrities para realizar todo tipo de desplazamientos, ya sean cortos o largos, él se ha acostumbrado a utilizarlo constantemente. Su uso, indebido o no, le ha colocado entre los famosos que más contamina, según la agencia 'Yard' y el uso de los jets de la cuenta de Twitter de CelebrityJets.

Concretamente, está en el segundo lugar tras la cantante Taylor Swift. Mayweather presenta unas escandalosas cifras en cuanto al indiscriminado uso de los aviones. En lo que llevamos de año, poco más de siete meses, ha emitido 7.076,8 toneladas de CO2. Una auténtica locura si se hace una pequeña comparación con las emisiones promedio de una persona (7 toneladas al año), es decir, prácticamente más de 1.000 veces más.

En cuanto a los viajes realizados, el boxeador lleva, al menos, 177 viajes en lo que acumula de año. Prácticamente ha volado casi todos los días de años, un dato que hace entendible las enormes emisiones realizadas por el estadounidense.

No obstante, no es el único deportista entre los 10 primeros. En esa lista también se cuela Álex Rodríguez. El exjugador de beisbol es otro que no pone filtro a la hora de usar su jet. 5.342 toneladas de CO2 es lo que ha contaminado el que fuese pareja de Jennifer López a lo largo de sus 106 vuelos.