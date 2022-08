Laporta pincha al madridismo donde más le duele: "Que sigan hablando, nosotros vamos para adelante"

Joan Laporta es todo un maestro en el arte del trash talk y sabe dónde debe apuntar para provocar reacciones, sobre todo, en el eterno rival. El presidente del FC Barcelona está llevando a cabo una serie de movimientos de mercado que muchos no entienden y que han levantado algunas suspicacias. Sin embargo, él se mantiene ajeno a lo que se diga de su gestión.

"La sensación que tenemos es que estamos haciendo el trabajo, con mucha dificultad. Encontrar las palancas no ha sido fácil. Y los clubs con los que negociábamos hacían declaraciones", comentó Laporta en la rueda de prensa posterior a la presentación de Koundé. "¿El madridismo está inquiero? Yo no hablo de otros, si quieren seguir hablando, que lo hagan".

La confianza de Laporta es tal que no tiene ningún problema en negociar con supuestos rivales o escuchar ofertas. "Estoy siempre abierto para hablar. Nosotros seguimos adelante para hacer un equipo más competitivo", explicó, antes de asegurar que el Barça no se compara con sus contrincantes, sino que se fija en sí mismo.

Laporta habló también sobre las palancas que tanto revuelo están organizando, tanto mediático como entre otros clubes. "Lo de las palancas es muy difícil, es para salvar al club y tener la posibilidad de fichar jugadores e inscribirlos. El riesgo está controlado", dijo el presidente blaugrana.

Pero no todo son fichajes y palancas. El máximo mandatario del club catalán comentó se está mirando otros movimientos que incluyen la salida de algunos jugadores. "Se trabaja en las salidas, no es sencillo. Estoy satisfecho con los fichajes, pero ya veremos. El verano es largo. Primero, registrarlos, y luego ya veremos, puede haber alguna operación más", relató un Laporta que tiene claro que no habrá problemas para inscribir a todos los jugadores en LaLiga.

"Hemos hecho las operaciones necesarias. Espero que la Liga haga la misma interpretación que nosotros. Si no, ya lo solucionaremos. Las salidas ayudarán", concluyó el presidente del Barça.