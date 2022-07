Escandaloso robo a una atleta española en los Juegos de la Juventud: pierde el oro en los 5km marcha porque su rival echa a correr

El Comité Olímpico Español (COE) ha denunciado lo ocurrido en la prueba de 5.000 metros de marcha femenina del Festival Olímpico de la Juventud Europea en Eslovaquia, en la que la española Aldara Meilán perdió el oro al ser superada en los metros finales por la francesa Lena Auvray, que incumplió las reglas técnicas de la competición de marcha.

El organismo explicó que en la prueba disputada el día 26 Auvray incumplió la regla 54.2 y que el juez principal reconoció que debería haber descalificado a la atleta gala por este motivo, aunque explicó que este tipo de competiciones no se rigen por esta norma, ya que es una competición 1.7.

El COE indicó que también solicitó hablar con el delegado técnico quien, "a pesar de entender que lo sucedido no era justo, aseguró que no podía hacer nada" y al informarle de que se iba a presentar una reclamación le convenció de no hacerlo porque no se iba a conseguir nada, "ya que es una circunstancia que transciende de la propia competición".

Ante esta situación, el COE aseguró que es necesario elevar esta denuncia formal del equipo a través de otros canales para que no vuelva a suceder y pidió una serie de explicaciones.

Reclamó que si en estas competiciones no se puede aplicar la regla 54.4 se aclare qué norma es la que rige y también preguntó por qué no se previeron suficientes jueces en los últimos 100 metros ante esta situación y "por qué el delegado técnico no corrigió esta incongruencia".

"Este es un error que se produce por la falta de jueces designados para los últimos 100 metros y nuestro atleta no debería tener que asumirlo. Necesitamos una compensación para ella. A estas edades es muy importante que aprendan que deben cumplir las normas y en este caso, el atleta que ha incumplido las reglas ha sido el que ha ganado. No sabemos explicarle a nuestros deportistas cómo es posible que suceda esto", añadió en un comunicado.