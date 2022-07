Mouriño acusa a Denis Suárez de traicionar al Celta y el jugador le responde en un hilo de Twitter: "Aclaro sus falsas afirmaciones"

El presidente del Celta, Carlos Mouriño, compareció este jueves en rueda de prensa para abordar la situación actual de los jugadores Santi Mina y Denis Suárez, ambos apartados del equipo por motivos diferentes. El primero por la condena que pesa sobre él sobre abuso sexual y el segundo por desacuerdos con el club.

A este último le ha acusado el máximo mandatario del club gallego de traicionarles y de orquestar una campaña de desprestigio: "Lleva un año haciendo una gran campaña de desprestigio contra el club en todas sus redes sociales, en informaciones no confirmadas, en opiniones que hablan de su círculo cercano", aseguró Moruiño.

Asimismo, reveló que le habían presentado ofertas de otros clubes para tratar de desatascar la situación y venderlo, pero que Suárez rechazó las propuestas. Le culpa, igualmente, de haber intermediado con su agencia de representación para vender a una de las perlas de la cantera celeste.

A todas esas puntualizaciones que el presidente hizo en la citada rueda de prensa, respondió unas horas después el propio Denis Suárez, que a través de un extenso hilo de Twitter desmonta punto por punto todo lo dicho por el mandatario.

Hola! Hoy el presidente ha dado una rueda de prensa sobre mi situación y, ya que siempre estáis ahí apoyando, quiero aclaraos algunas de sus falsas afirmaciones. Son muchos meses desde que me amenazó con que: “Voy a encargarme de que Balaídos te pite”. Es hora de contestar.



HILO — Denis Suarez (@DenisSuarez6) July 28, 2022

"Quiero aclararos algunas de sus falsas afirmaciones", comenzaba a escribir el aún jugador del Celta.

"Tengo el contrato que el Celta me ofreció y que he cumplido a rajatabla y con el amor que tengo desde niño por este club. Contrato, por cierto, del que yo sí respeto la confidencialidad. Yo jamás he vendido un jugador ni del Celta ni de ningún otro equipo. Les invito a que demuestren esta afirmación con los documentos pertinentes, así como el ingreso del dinero del que habla", escribió el jugador en el que parece que es sólo un capítulo más de la guerra que se avecina entre el club y el jugador.