Dos empresarios argentinos amenazan con demandar a Nadal y le reclaman 10 millones de dólares

Se avecinan problemas para Rafa Nadal: dos empresarios argentinos amenazan con demandarle y le reclaman 10 millones de dólares en concepto de compensación por, presuntamente, haber incumplido una acuerdo para celebrar un partido de exhibición en Argentina.

Se trata de Lisandro Borges y su socio Arturo Alcahan, tal y como detallan varios medios del país sudamericano.

Ambos empresarios aseguran que cuentan con el documento contractual firmado por el manager del tenista, Carlos Costa, pero que este, a su vez, negociaba con otros hombres de negocios que le ofrecían más dinero.

Según relata Borges, han iniciado un procedimiento de reclamación después de considerar que se quedaron colgados pese a haberse sellado el acuerdo:

"Hemos enviado una carta documento a Nadal y a su madre -quien gestiona sus derechos- por desbaratamiento de derechos, mala fe y daños y perjuicios, ya que han vendido dos veces un mismo contrato, con lo cual también hemos tenido que intimarlos penalmente", detalla el empresario, en declaraciones recogidas por Olé.

Las negociaciones arrancaron en abril y contemplaban una triple exhibición en Argentina, México y Ecuador, aprovechando la que Nadal iba a realizar en Chicago.

Al caerse la de la ciudad estadounidense, el manager del tenista, Costa, pidió que se buscara una alternativa. Todo avanzaba y se llegó incluso a acordar que Del Potro, pese a su retirada, fuera el rival del 22 veces campeón del mundo.

Se habló de entrevistas, rueda de prensa y un cóctel de bienvenida mientras se barajaba Chile o Colombia como la cuarta fecha del tour, cuando los empresarios descubrieron que Carlos Costa negociaba a su vez con otros promotores, en concreto con el grupo Alpha Medios y Fenix Entertainment.

Según los denunciantes, el contrato se había prorrogado a la espera de fijar las fechas, pero la parte de Nadal defiende que este había expirado por lo que era lícito negociar con ajenos.

"Si no nos ponemos de acuerdo en una mediación iremos a juicio. Hablé con Costa, me reconoció habernos pedido por escrito una prórroga y se jacta que no la firmó. Nadal firmó dos veces un contrato. Nosotros le vamos a iniciar un juicio por 10 millones de dólares", anunció Borges al citado diario en lo que puede ser el principio de un largo proceso que puede poner en apuros al tenista español.