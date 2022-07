La ambición de Toni Kroos para la nueva temporada y el sueño del 'sextete': "No es fácil, pero..."

El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, recalcó que la pretemporada no es el tramo del año que más les gusta porque no tienen "los partidos que cuentan de verdad", pero no advirtió que saben de su "importancia" de cara a estar listos para pelear por todo los títulos, algo a lo que están obligados, aunque "no es posible siempre".

"Esta no es la parte que más disfrutamos porque no tenemos partidos que cuentan verdad y que son los que queremos jugar todos, pero es preparación y sabemos de la importancia que tiene porque nos tiene que durar toda la temporada. Es una pretemporada más, sé que es importante para preparar todo lo que viene porque las temporadas son muy largas", expresó Kroos a los medios oficiales del club.

El germano reconoció que cada día que pasa están "un poco mejor" y que están "trabajando duro todo lo que hay en una pretemporada", lo que les gusta más como "es el trabajo con balón", y también lo que "menos" que es más la parte meramente física.

"Nos sirve para coger ritmo para los partidos y para estar disponible para el 10 de agosto que es cuando nos toca el primer partido importante y donde nos jugamos un título, y todos los días de antes sirven para prepararlo y coger minutos para estar bien cuando vengan los partidos importantes", prosiguió el madridista.

Finalmente, de cara a la próxima temporada, Kroos dejó claro que, "como siempre", tratarán de luchar "por todos los títulos". "Aquí, cada competición que juegas la quieres ganar y aunque lo vamos a intentar, no es posible siempre. Está la Supercopa de Europa, la Liga, la Champions y en el invierno el Mundialito y la Supercopa de España. Son muchos títulos en juego y quien nos conoce sabe que vamos a intentar ganarlos todos, aunque sabemos que no es fácil", sentenció.