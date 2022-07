Haaland dice lo que muchos piensan: "Guardiola está un poco loco"

Erling Haaland marcó en su debut con el Manchester City. Sólo necesitó de 12 minutos para abrir su cuenta personal en el equipo de la Premier League, aunque se tratase de un amistoso (1-0 ante el Bayern de Múnich) en Estados Unidos. Sin embargo, el noruego dejó claro, por enésima vez, que está encantado de ser jugador del City.

Además, Haaland habló tras el encuentro y dejó una perla con la que seguro que más de uno está muy de acuerdo. Su descripción de su nuevo entrenador es, cuanto menos, curiosa. "Guardiola está un poco loco y eso me gusta. Va a ser divertido", comentó el noruego.

Sobre sus primeros días en el City, el delantero no fue demasiado concreto. "Es una semana, así que no puedo decir mucho, pero he estado entrenando bien y estoy listo para lo que viene", explicó.

Guardiola también habló sobre Haaland. "Hizo un gol importante. En estos balones frente al portero siempre está ahí. Ha estado entrenando muy bien, parece un tipo muy agradable, con los pies en la tierra", analizó Pep.

"Ya ha tenido 45 minutos, eso es bueno para él. Veremos cómo reacciona a las molestias que tuvo en las semanas anteriores. Necesita más ritmo y tiempo", concluyó el entrenador del City.