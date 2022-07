Así fue el error de Militao y el gol de Raphinha que le dio al Barça el Clásico de pretemporada

El FC Barcelona se llevó el Clásico de pretemporada ante el Real Madrid en Las Vegas con un solitario gol de Raphinha. El brasileño no falló ante Courtois tras recibir un balón de Eder Militao, que erró al tratar de pasarle el balón a un compañero y frenar el ataque culé.

Los de Xavi Hernández arrancan amargaron el inicio de la gira de pretemporada a los de Ancelotti, que aún tienen dos amistosos más antes de afrontar la Supercopa de Europa ante el Eintracht de Frankfurt el próximo 10 de agosto.

🇧🇷 R A P H I N H A 🇧🇷 pic.twitter.com/pMVeVcacaM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 24, 2022

Pese a la derrota, los jugadores madridistas no se mostraron preocupados por el tropiezo con el que arrancan la pretemporada:

“El año pasado hemos ganado la Liga y la ‘Champions’ con este grupo y tenemos fe en eso, pero si Karim no está nos falta algún gol y crear más peligro. Pero es el primer partido y no hay que sacar conclusiones; en la Supercopa llegará el primer reto. Karim es el mejor 9 del mundo y le necesitamos, obviamente", dijo el portero Thibaut Courtois sobre el partido y la ausencia de Benzema, no convocado por haberse incorporado más tarde a la concentración.