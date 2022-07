Leandro Ramos, el lanzador de jabalina viral del Mundial de atletismo por sus volteretas

El Mundial de Atletismo de Oregón está dejando récords del mundo, medallas y protagonistas que nadie esperaba. En este último campo entra el portugués Leandro Ramos, lanzador de jabalina y estrella mediática por méritos propios.

Es el fenómeno viral de estos mundiales. El luso tiene un particular estilo en cada lanzamiento: acaba con una voltereta. No está mal pensado, ya que su intención es usar la física a su favor mediante la inercia. Con el objetivo de lograr un extra en los lanzamientos, Ramos no evita como el resto llegar hasta el límite de la zona, sino que suelta la jabalina unos metros antes para completar su movimiento con una voltereta.

Leandro Ramos javelin technique is one for the ages 😅 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/z6wsI0RNsv — Supes 💚 🇬🇩 (@SuperGeeee) July 22, 2022

Su técnica le ha dado resultados ya. En este mismo 2022 ganó el oro en los campeonatos iberoamericanos, celebrados en La Nucía (España) con un lanzamiento de 81.37 metros, para después mejorar su marca en los Juegos Mediterráneos de Orán (Argelia) con un 82.23 que le dio otra presea dorada. Aún así, su mejor marca personal es 84.78, que además es récord nacional de Portugal.

En Oregón no ha tenido la misma suerte. Se quedó en la clasificación en la serie B, con un insuficiente lanzamiento de 77.34 metros que le dejó fuera.

El recuerdo de Miguel de la Quadra-Salcedo

El caso de Ramos no es único en la historia del deporte. El lanzamiento de jabalina no ha modificado mucho su técnica primordial desde tiempos antiguos, ya que no es más que el traslado del lanzamiento de lanza en una batalla a un ámbito deportivo.

Sin embargo, sí ha habido algunos atletas heterodoxos que se atrevieron. Uno de los más recodados es Miguel de la Quadra-Salcedo. El aventurero y reportero de guerra fue un espectacular deportista que practicó varias disciplinas atléticas. Una de ellas fue el lanzamiento de jabalina, pero con el llamado "estilo pastor" o "estilo Eurasquín", que es una adaptación del lanzamiento de barra vasca.

Este estilo se acabó prohibiendo, pero De la Quadra-Salcedo llegó a dejar su mejor marca en unos estratosféricos 112,30 metros. El récord del mundo actual, homologado, es 98,48 metros, vigente desde 1996 en posesión del checo Jan Zelezny.