El Tour de Francia señala la crisis del ciclismo español: "Ha dejado de ser ganador"

Hay que remontarse muchos, muchos años para ver un Tour de Francia peor para el ciclismo español. De ser una potencia en la que había dos o tres corredores con opciones y varios candidatos más a dar la sorpresa, se ha pasado a ser una nación menor en el panorama ciclista.

El dato es demoledor: a excepción de lo ocurrido tras el estallido del 'caso Festina' en 1998, el Tour de 2022 es el peor desde 1981 para los ciclistas españoles. Desde entonces siempre había acabado, al menos, uno entre los diez mejores de la general.

Si exceptuamos el caso Festina donde España retira a sus corredores con varios ciclistas en el top-10, la última vez que ningún corredor español ocupó posición entre los diez mejores fue en el Tour de 1981. — JJ.Muruzábal (@Mr_Chon) July 21, 2022

En un Tour que (salvo debacle) ganará Jonas Vingegaard, el primer español será Luis León Sánchez, un corredor que está al borde de la retirada a punto de cumplir 39 años. Y lo hará lejos incluso del 'top 15'.

No se pueden poner paños calientes. El ciclismo español está atravesando una crisis que tiene difícil solución, especialmente por la ausencia de un faro en el que fijarse. Ya no hay un Alberto Contador, ni mucho menos, y Alejandro Valverde, que sin ser su especialidad, ha dejado resultados más que decentes en Grandes Vueltas: récord de 'top 10', una ganada (La Vuelta de 2009), podios finales y victorias de etapa en las tres. Y se encuentra en su última campaña.

Ni Enric Mas ni Marc Soler han dado el 'do' de pecho, y la situación del Movistar es carne de culebrón más que de documental. Al menos, dejan espectáculo catódico para su serie 'El Día Menos Pensado'. En el caso del corredor mallorquín, es una cuestión mental: él mismo admitió el día antes de retirarse por Covid que desde la caída en la Dauphiné no está bien.

El diagnóstico es tan claro como duro. "Más que en crisis, está en una difícil transición que se está haciendo dura y más larga de lo que parece por la sequía de triunfos. Esto nos lleva a concluir que el ciclismo español ha dejado de ser ganador en las grandes citas, concretamente en el Tour", explica Adrián García Roca, copresentador de 'La Montonera', el programa de análisis que emite Eurosport después de cada etapa de la 'Grand Boucle', así como en el Giro y en La Vuelta o las Clásicas.

La estructura del ciclismo español no es mala 'per se' pero se sostiene aún sobre el mítico Reynolds (luego Banesto, luego Caisse D'Epargne), el actual Movistar que ha llegado al Tour con serios problemas incluso para mantenerse en la máxima categoría de la UCI. De ser referente, a ser carne de 'meme' y burla.

Es precisamente esta una de las grandes fallas que tiene el panorama español. "Para que el ciclismo español brille en el Tour de Francia necesita que su principal equipo, el Movistar Team, haga una buena carrera y esté arriba. Enric Mas es un ciclista muy regular pese a no haber brillado en la carrera", relata García Roca, que recuerda que incluso habiendo hecho 'top 10' en los Campos Elíseos se hablaría de un mal Tour en general para los españoles.

No es un problema achacable solo a la ronda gala. El resto de la temporada ha sido igual. "El ciclismo español -y el Movistar- todavía siguen viviendo de los éxitos o buenos resultados de Alejandro Valverde en la que está siendo su última temporada profesional", recuerda el experto de Eurosport.

Aún así, no hay que llevarse las manos a la cabeza.

Algunos brotes verdes

Aunque no hay mucho por lo que alegrarse en lo que va de 2022, a la espera de lo que ocurra en la Vuelta a España, no todo está perdido. "Pocas victorias pero, en definitiva, nombres para ilusionarse: Carlos Rodríguez, Juan Ayuso, Roger Adrià, Igor Arrieta, Iván Romeo o Juanpe López, líder del Giro durante varias jornadas", opina García Roca.

En esa transición complicada y larga falta por explotar algún líder, un nuevo ídolo que puede ser algunos de los citados, especialmente Carlos Rodríguez, Juan Ayuso o Juanpe López.

En cuanto a equipos, no todo está en manos de un Movistar que debe replantearse su proyecto, especialmente después de que Valverde se vaya y se queden huérfanos de un referente. "Encontrarse con un nuevo Nairo Quintana, fichar a gente como Rodríguez", pide el periodista de Eurosport, amén de confiar en un salto de los que ya están. "Carlos Verona es nivel top, a modo gregario y ciclista que anda bien pero con posibilidades, al igual que Iván Cortina o Álex Aranburu", cita.

El problema no es que falten nombres o estructuras (Kern Pharma y Euskaltel Euskadi están creando una gran raíz desde la 'segunda división' UCI), sino que hay otros equipos que van mucho mejor. El Jumbo-Visma ha arrasado en el Tour, con un UAE que se ha visto afectado por el Covid: si no, Tadej Pogacar no hubiera rodado prácticamente sin ayuda durante la última semana del Tour.