¿Acusaciones de dopaje en el Tour de Francia?: "Quiero lo mismo que ellos para desayunar"

La 17ª etapa del Tour de Francia marcó a Geraint Thomas. El galés marcha tercero en la general, por detrás de Vingegaard y Pogacar, pero a 4'56'' del líder. En la primera meta pirenaica fue incapaz de seguir la rueda de los gregarios del UEA Emirates y no dudó en insinuar que sus rivales habían 'tomado algo para desayunar'.

El UAE Emirates dio una exhibición en la 17ª etapa, con Mikkel Bjerg y Brandon McNulty marcando un ritmo infernal que fue descartando rivales a medida que avanzaba la carrera. Sólo Pogacar y Vingegaard les siguieron a rueda. siendo finalmente estos dos últimos los que se disputaron la victoria.

"Ni siquiera intenté seguirles cuando se fueron", confesó Thomas. "Quiero desayunar lo mismo que ellos porque iban lanzados", ironizó el corredor del INEOS Grenadiers.

Entrando un poco más en materia, Thomas explicó mejor lo sucedido durante la etapa. "Me sentí bien durante la carrera, pero no tan ligero sobre los pedales como al principio del Tour", comentó. "Bjerg dejó claro qué tipo de corredor es. Me hizo mucho daño. Empecé a hacer mi propia carrera y no pude reducir el hueco", prosiguió. "Creo que fue un día decente. Al final esos dos me dejaron atrás, pero están a otro nivel", finalizó el ciclista galés.