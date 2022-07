Las jugadoras de España estallan contra la árbitro por el primer gol de Inglaterra: "No les ha dado la gana revisarlo"

La eliminación de España a manos de Inglaterra en cuartos de final de la Eurocopa femenina fue especialmente dolorosa para las jugadoras de 'La Roja' por una actuación arbitral que consideran injusta y que marcó el resultado del encuentro. El primer gol de las británicas, que significó el empate es lo más criticado.

"No puedo saltar porque me pega con el codo en el cuello, una falta clara que no la quiere ni pitar ni revisar, y eso decanta el partido y empieza uno nuevo", declaró Irene Paredes tras el partido. "Hemos estado bien, el final son momentos puntuales, pero te meten un gol que no les da la gana de revisarlo porque estás en Inglaterra, es complicado".

Toone empata el partido y devuelve la fe a los aficionados ingleses en Brighton



El cuerpo técnico de España pide falta de Russo sobre Irene Paredes en la jugada del gol



Vuelve el empate al marcador

La acción en cuestión sucedió en el minuto 86 de partido, con España ganando 0-1 y a las puertas de la clasificación para semifinales. Sin embargo, una jugada embarrada significó el gol inglés y el empate a uno que llevó el choque a la prórroga.

Paredes recibió un codazo de Russo y la española no pudo cabecear un balón que Toone terminó metiendo entre los tres palos. "Es una falta muy clara, a raíz de eso viene el gol. No puedo saltar porque me pega con el codo en el cuello", explicó.

Ese 'partido nuevo' del que hablaba Paredes acabó extendiéndose a la prórroga, en la que España encajó un nuevo gol y terminó perdiendo 2-1. "Luego te marcan un golazo y el partido acaba con un córner a favor nuestro. Es verdad que hemos tenido más y no los hemos metido. Pero hay detalles que te merman y eso ha sido uno de ellos a pesar de que hemos hecho un gran partido", comentó la jugadora española.